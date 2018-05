Une famille évincée en raison d'un enfant handicapé à Québec

QUÉBEC | Une mère de famille du quartier Limoilou, à Québec, sera évincée de son logement d'ici deux semaines parce que sa fille lourdement handicapée dérangeait sa voisine.

La mère de trois enfants a raconté à TVA Nouvelles avoir cherché à s'entendre à l'amiable avec les propriétaires de l'immeuble et sa voisine, sans succès.

«J'ai eu un appel du bureau de la propriétaire quatre jours après qu'on ait aménagé pour me dire qu'il y avait déjà des plaintes. À partir de ce moment-là, c'était récurrent. C'était toutes les semaines, deux semaines par mois. On a reçu des mises en demeure. Au début, c'était toujours Laura qui était identifiée comme étant la source du problème», a raconté la mère.

Par la suite, Laura, qui est âgée dans la vingtaine, a été placée dans une résidence à temps partiel, mais les plaintes se sont tout de même multipliées.

«Même avec ça, des bruits se sont ajoutés selon la voisine. Elle nous disait "on entend la chaise qui bouge. Le tiroir qui ferme". C'était plus juste Laura, c'était tous les autres bruits vivants. Elle nous a dit que ses chats sont cardiaques et qu'elle a peur qu'ils meurent à cause d'un bruit», a poursuivi la locataire.

TVA Nouvelles a tenté de parler avec la voisine pour obtenir sa version des faits, sans succès.

La Régie du logement traite régulièrement des causes de résiliation de bail en lien avec le comportement des occupants d'un logement. Selon le tribunal administratif, un locataire a l'obligation de ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires, mais toute personne se doit aussi d'accepter les inconvénients normaux qui n'excèdent pas les limites de la tolérance.

La voisine de la mère s'est tournée vers la Régie du logement pour se plaindre du bruit. Le tribunal a finalement tranché en faveur de la plaignante, résiliant le bail de la mère de famille et ordonnant son éviction à la fin du mois de mai.

La propriétaire du logement a affirmé avoir précisé à la mère, avant la signature du bail, qu'il n'y avait aucune insonorisation entre les logements. «À partir du moment qu'il a une décision de la Régie, on a essayé de faire appliquer la réglementation comme bon propriétaire. C'est ce qu'on a essayé de faire», a expliqué Lise Hamelin.

Par ailleurs, la locataire du bas poursuit présentement les propriétaires du logement pour plus de 14 000 $.