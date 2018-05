Une fillette gravement brûlée lors d’un dangereux défi

La mère d’une fillette qui a pris part à un dangereux défi avec ses amies veut alerter les autres parents de cette dangereuse tendance qui se propage dans des écoles au Royaume-Uni.

Ellie Prescott, 10 ans a pris part sans trop le savoir au «défi déodorant» qui consiste à vaporiser près de la peau du déodorant en aérosol, et ce, le plus longtemps possible.

Puisque le produit sous pression est très irritant, il peut en résulter une brûlure.

La maman de l’enfant blessée, Jamie Prescott a raconté au Somerset Live que sa fille doit voir une infirmière régulièrement, et subir plusieurs interventions chirurgicales. Elle pourrait également avoir besoin d’une greffe de peau.

«L’incident s’est déroulé le mardi (17 avril), mais je ne l’ai vu que le mercredi soir, lorsqu’elle est revenue de l’école, alors que les blessures avaient boursouflé», a raconté la maman.

Blessée par des amis

La mère inquiète, qui vit à Yate, près de Bristol, affirme que sa fille s'était rendue au parc avec des amis de son ancienne école lorsqu'elle a été blessée.

Apparemment, quand ils lui ont demandé de lui tendre le bras, elle l'a fait, mais elle n'avait aucune idée des conséquences et n'avait même pas entendu parler du «défi déodorant» avant ce moment, rapporte le Daily Mail.

«Depuis les événements, d'autres enfants lui ont demandé ce qui n’allait avec son bras. Quand elle leur répond, les enfants affirment qu'ils l'avaient expérimenté eux aussi et montrent leurs cicatrices», ajoute Mme Prescott.

«Je déteste absolument écrire des messages publics et avoir de l'attention, mais dans ce cas particulier, ce défi doit vraiment être dénoncé autant que possible», a ajouté la maman dans une publication Facebook. «C'est juste horrible et il faut que ça cesse».