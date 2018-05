Vacances en humour - 2ème partie

Alors, après mon petit détour par Bill Cosby le weekend dernier, remettons-nous à la planification des vacances. Nous avons vu quelques recommandations québécoises la semaine dernière et, maintenant, il est temps de regarder ce que le reste du monde peut vous offrir.

Pour guider les recommandations d’aujourd’hui, je me suis d’abord renseigner sur les destinations vacances préférées des Québecois. Pourquoi ? Simplement pour vous assurer des suggestions de villes et de pays qui ne sont pas aux antipodes de ce que vous aimeriez peut-être visiter. Le but est de maximiser vos expériences estivales. Donc, les efforts ont été mis sur l’Amérique du Nord et l’Europe.

Ensuite, j’ai accordé une attention particulière aux types de programmations, aux activités offertes et aux coûts. En effet, certains festivals ne font que présenter des spectacles en salle sur trois jours... ce qui n’est pas mauvais en soi, mais je m’intéresse d’abord au facteur « wow » d’une programmation. Nous avons accès au Québec à des artistes internationaux dans nos propres salles, alors pourquoi vous proposer des adresses outre-mer pour une expérience que vous pourriez vivre ici ?

Finalement, petite note : à l’extérieur du Québec, les mois les plus riches en festivals d’humour sont avril, août, septembre et octobre. Les mois de juin et juillet offrent de belles opportunités, mais il est vrai que certains incontournables, tels que Montreux Comedy Festival (Suisse, novembre), Leicester Comedy Festival (Angleterre, février), Melbourne International Comedy Festival (Australie, avril) et Women in Comedy Festival (Boston, États-Unis, avril), ont lieu en dehors du calendrier de vacances de plusieurs d’entre nous.

Maintenant que la table est mise, explorons les options des mois de juin, juillet et août.

En Amérique du Nord

The Onion Comedy & Arts Festival, Chicago, États-Unis, du 30 mai au 3 juin.

Chicago grouille de comédie ! Cette ville, qui fait partie de l’ADN de l’humour américain en étant le lieu de naissance du légendaire Second City, présente plusieurs types d’événements. Le Onion Comedy & Arts Festival, rejeton du fameux site Web humoristique The Onion, offre de nombreux artistes de renommée incontestable en sketch, stand-up, cinéma, télévision, etc. Une destination pas trop lointaine qui vous permettra une immersion totale dans l’humour chez l’Oncle Sam.

The Lucille Ball Comedy Festival, Jamestown, États-Unis, du 2 au 4 août.

C’est sûr que si vous n’avez aucune idée de ce qu’était le sitcom I Love Lucy, il se peut que vous vous sentiez un peu perdu au début. Par contre, la ville de Jamestown a décidé de se démarquer pour son intérêt viscéral pour le monde de la comédie. En plus de son festival, elle possède le National Comedy Center, un musée consacré à l’histoire de l’humour, de Charlie Chaplin à aujourd’hui, en incluant les grandes figures du passé et du présent. Des collections exclusives, des confidences d’artistes célèbres, le tout donne un regard sur les coulisses de ce monde fascinant.

En ce qui concerne le festival en lui-même, on y offre des ateliers, des tables rondes, des spectacles de jour comme de soir, des activités pour les enfants (même un concours de stand-up !), du sketch, de l’improvisation et les prestations d’artistes extraordinaires, telles que Lily Tomlin et Amy Shcumer.

En Europe

Kilkenny Cat Laughs Comedy Festival, Kilkenny, Irlande, du 31 mai au 4 juin.

C’est l’un des plus vieux festivals d’humour du contient. Une belle opportunité de combiner l’exploration de cette superbe île avec un événement haut en couleurs. On y présente des activités en après-midi, en soirée et très, très tard en soirée ! Non seulement vous avez accès à une brochette d’artistes internationaux, mais également à la relève européenne, à des sketchs, et même à des visites guidées de la ville faites par des humoristes. Plusieurs combos s’offrent à vous – d’un passeport complet à un billet pour un seul spectacle.

The Edinburgh Festival Fringe, Édinbourg, Écosse, du 3 au 27 août.

Le Fringe, c’est fou ! C’est une jungle aux espèces les plus diversifiées ! C’est un écosystème où prennent place artistes, producteurs, agents, gérants, recruteurs, spectateurs, connaisseurs et amateurs. Ce n’est pas que de l’humour, car c’est LE rendez-vous des arts de la scène en Europe. C’est surtout une ville qui, pendant un mois, vit pour l’art. La communauté est intrinsèquement liée au succès de l’événement. Vous y rencontrerez peut-être des humoristes québécois ! Virginie Fortin et Mike Ward en sont des habitués. C’est une expérience en soi logée dans un coin de l’Europe au charme indéniable.

La France !

Vous cherchez un festival en français en dehors du Québec ? Au cours de l’été, ceux-ci sont plus rares, les meilleures périodes étant le printemps et l’automne. Toutefois, voici une petite liste à explorer selon vos déplacements. De l'ensemble, ma recommandation personnelle va pour le Festival national des humoristes qui est plus généreux dans son offre, les autres ayant un type de programmation nettement plus humble à saveur locale.

22 au 24 juin : Les Dingos du Rire – Festival du rire en Champagne

27 au 30 juin : Festival du rire de Villeneuve

28 juillet au 3 août : Humour et eau salée

23 août au 1 septembre : Festival national des humoristes

Bonnes vacances !