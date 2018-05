Voici la tendance qui délogera le fameux décolleté

Pour être sexy et élégante cette saison, on fait littéralement un virage à 180 degrés pour troquer le décolleté de face pour le dos échancré.

Rien de nouveau sous le soleil vous dites-vous, par contre cette tendance est plus populaire que jamais chez les it-girls comme Kendall Jenner, Millie Bobby Brown et Noémie Lacerte.

Comme le dos nu reste une option assez osée, pour éviter que le porter devienne un véritable casse-tête, voici quelques façons de le rocker selon les occasions.

1. Pendant un après-midi relax entre amis

Agencé à des mom jeans et des baskets blanches, le chandail au dos ouvert fera littéralement tourner les têtes sans pour autant être too much lors de votre pique-nique en gang.

30$ à H&M

2. Lors d’une journée grandement ensoleillée

Impossible de ne pas penser à la robe soleil quand on parle d’arborer le dos dénudé lors des journées chaudes. Pour des tan lines funky, il est même possible de choisir une robe avec le dos lacé en croisé.

64$ à Urban Outfitters

3. À la piscine, à la plage ou au chalet

Pourquoi ne pas adopter la tendance jusqu’à la piscine? Les magasins offrent de plus en plus d’options de ce genre et en regardant cette photo de Claudia Bouvette, il faut avouer que c’est plutôt joli.

En rabais 35$ à American Eagle

4. Lors d’une soirée chic

Plusieurs vedettes craquent pour ce type de robe vraiment élégante et sexy depuis des lustres, dont Millie Bobby Brown à la prestigieuse soirée des Golden Globes.

100$ à Asos.com

Maintenant que vous êtes convaincues, vous vous demandez peut-être quel soutien-gorge mettre avec ce type de haut.

Évidemment si vous êtes à l’aise de n’en avoir aucun, GO! Sinon, il existe un soutiens-gorge auto-adhésif pour couvrir seulement le devant, en laissant le dos complètement dégagé. YAS!

13 $ à Ardène

Voilà, vous avez maintenant tout ce qu’il faut pour que les gens parlent dans votre dos...de votre dos!

