À 175 km/h sans freins avant

TROIS-RIVIÈRES | Sport très populaire dans la province dans les années 1970 et 1980, le flat track pourrait retrouver ses heures de gloire avec la tenue d’une course nationale à l’hippodrome de Trois-Rivières le 19 mai en plus d’un tout nouveau circuit provincial.

Le flat track est une épreuve de motos sur une piste ovale en terre battue. Les pilotes peuvent atteindre 175 km/h sur des motos qui n’ont pas de freins à l’avant.

« Oui, ils ont des freins à l’arrière, mais ils ne s’en servent pas », a lancé avec humour Dany Torchy, de Flat Track Québec, qui promet un bon spectacle et beaucoup d’adrénaline.

Circuit canadien

L’épreuve de Trois-Rivières permettra de lancer la première étape de la saison du championnat canadien, qui en sera à une première présence au Québec.

Dany Torchy a mentionné que lui et deux autres membres de l’organisation, Marc-André Pagé et François Cominardi, ont travaillé à la réalisation de cette course depuis environ un an.

Non seulement cette épreuve donnera le coup d’envoi à la scène nationale, mais elle sera également la première course du nouveau circuit québécois, qui totalisera six étapes.

Au moment de l’entrevue, lundi, M. Torchy n’avait pas encore trouvé le nom exact du circuit.

« Cette première course nationale donnera une belle visibilité à nos pilotes du Québec, a-t-il mentionné. La tenue d’un championnat apporte un professionnalisme qui aidera à monter à un niveau supérieur. »

À surveiller

Parmi les pilotes à surveiller le 19 mai, notons Gabriel Boisvert, un Trifluvien qui saura épater la galerie avec sa moto. Alex Dumas, qui est en tête du championnat Junior Cup de MotoAmerica avec deux victoires, sera aussi à surveiller.

Autres disciplines

Un peu moins de 200 pilotes sont attendus pour cette journée dans laquelle seront présentées différentes disciplines de course, comme du VTT. La présence de Sylvain Arseneault, champion de 10 titres canadiens en flat ou dirt track, n’est pas encore confirmée.