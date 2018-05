Accord nucléaire avec l'Iran: le Canada n'imitera pas les États-Unis

OTTAWA | Le gouvernement fédéral n'a pas l'intention d'imiter les États-Unis en se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien, a assuré mardi la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Le Canada souscrit à un ordre international efficace et fondé sur des règles, et il estime que le Plan d’action global conjoint (PAGC) est essentiel pour éviter que l’Iran n’acquière la capacité de fabriquer des armes nucléaires et pour assurer une plus grande sécurité régionale et mondiale», a fait valoir la ministre Freeland dans un communiqué en début de soirée

Cette annonce survient quelques heures après que le président américain Donald Trump eut annoncé le retrait des États-Unis de l'accord conclu en 2015 entre les grandes puissances et Téhéran. Le président, qui a qualifié l'accord de désastreux, a promis de réinstaurer des sanctions contre le programme nucléaire iranien.

De son côté, le Canada, à l'instar des grandes puissances européennes, est convaincu que PAGC a permis d'assujettir l'Iran à des vérifications de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de prévenir le développement d'armes nucléaires par le pays.

«Le PAGC [...] n’est pas parfait. Il a toutefois permis d’endiguer une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale», estime Mme Freeland.

Celle-ci a ajouté que le Canada «regrette» le retrait des Américains de l'accord «d’autant plus que, selon l’AIEA, l’Iran poursuit la mise en œuvre de ses engagements en vertu du PAGC».

Par ailleurs, le Canada continuera de condamner le développement de missiles balistiques par l'Iran, son soutien à des organisations terroristes et ses menaces vis-à-vis d'Israël, a mentionné Mme Freeland.