[AUDIO] La ministre Lucie Charlebois et le député péquiste Sylvain Pagé visiteront la Société québécoise du cannabis... ensemble!

Curieusement, la Société québécoise du cannabis (SQDC) créera peut-être des liens parmi les députés péquistes et libéraux.

Si l’on se fie à ce qui a été dit lors de la Commission de la santé et des services sociaux mardi matin, la ministre Lucie Charlebois et le député péquiste Sylvain Pagé comptent visiter une SQDC ensemble.

Ç’a donné un moment plutôt cocasse!

Charlebois et Pagé étaient en train de discuter des méthodes de sensibilisation, dont l’affichage, qui indiqueront aux gens que l’on ne pourra pas vendre du cannabis à une personne qui semble intoxiquée et qui a un comportement altéré par la drogue et l’alcool.

«Le fait que ce soit affiché, je pense que c’est une bonne chose parce que ça va enlever un fardeau aux préposés. Ça je l’entends, donc je m’attendrai à le voir... si jamais je rentre dans l’établissement! J’irai visiter comme vous Mme la ministre!», a dit Pagé.

«On ira ensemble!», a ensuite lancé Lucie Charlebois.

«Oui, on ira ensemble tiens, on ira ensemble! Mais là, si on y va ensemble au mois de septemble, on va être en campagne électorale!», a renchéri le député péquiste.

«On ira après!», a conclu la ministre déléguée à la Santé publique.

Voilà un bon côté à la création de la SQDC : l’entraide et la fraternité entre les vieux partis de l’Assemblée nationale.