GUIMONT, Annie Castonguay



Le 7 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Annie Castonguay, épouse de monsieur Gérard Guimont, fille de feu monsieur Germain Castonguay et de feu madame Cécile Martineau. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre (Hélène), David (Julie) et Noémie (Samuel); ses petits-enfants: Thomas, Gabrielle, Anais et Félix; ses frères et soeurs: Claude (Édith), Lucille (feu Émile), Denis (Lorette), Gisèle (Jacques), Léo (Margo), Richard (Denise), Réjean (Luce) et Gérald; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guimont: Jocelyne (Marcel), Lise (Jim), Suzette (Robert), Micheline (Gerry) et Clément; ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cervo. La famille vous accueillera aule vendredi 11 mai de 19h à 21h età compter de 9h30.