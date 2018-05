Cette actrice de «Riverdale» et «Stranger Things» s’ouvre sur ses TOC et sa dépression

Après Camila Cabello qui s’est ouverte sur ses TOC (troubles obsessionnels compulsifs), au tour de Shannon Purser – l’interprète d’Ethel dans Riverdale – de raconter son combat contre ses problèmes de santé mentale.

L’actrice qui donne la réplique également dans Stranger Things a confié en entrevue dans le Teen Vogue que son mal-être l’avait même poussée à envisager le suicide.

«Il n'y avait aucune raison logique de me sentir si inutile. Mais c‘était le cas. Et je me suis rendu compte que c'était à cause d'une combinaison de troubles mentaux qui avaient lentement pris le contrôle de toutes les facettes de ma vie: la dépression et le trouble obsessionnel compulsif (TOC) », a-t-elle souligné. Ses problèmes de santé mentale l’ont amenée à répéter certains comportements encore et encore, les transformant en compulsions qui, au final, ont sapé son énergie et occupé l’ensemble de ses pensées.

Elle n’arrivait plus à faire des activités qu’elle aimait. Lire, par exemple, était devenu difficile, au point d’avoir à relire plusieurs fois une phrase pour être certaine de bien l’avoir assimilée. Elle s’est aussi mise à s’attarder à des pensées et des images jusqu’à en devenir complètement obsédée. Graduellement, elle a perdu toute confiance en plus de développer des idées noires.

Elle a finalement décidé un soir de parler de sa souffrance à sa mère, avant d’être prise en charge par des professionnels.

L’actrice de 20 ans déplore cependant le manque de compréhension des gens à l’égard de cette maladie. «Le monde semble voir les TOC comme des drôles de bizarreries. Il y a quelques hivers, Target a même sorti un chandail qui disait “TOC. Trouble obsessionnel de Noël”, mais vouloir garder ses choses propres ou juste vraiment aimer Noël ne sont en aucune façon comparable à ce que c’est vraiment d’avoir un trouble obsessionnel compulsif», s’est-elle désolée.

Récemment, elle a cessé de prendre sa médication, considérant qu’elle était rendue à cette étape de sa vie.

«Malgré tous mes problèmes, présents et passés, je suis en vie et maintenant, je souhaite le rester.»

