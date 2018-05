Challenger de Gimcheon: Vasek Pospisil a besoin de trois manches

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a défait le Japonais Yasutaka Uchiyama en trois manches de 6-7 (5), 6-2 et 6-2, mardi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Gimcheon, en Corée du Sud.

La deuxième tête de série de la compétition a mis 1 h 53 min pour venir à bout du 239e joueur mondial. Pospisil a dominé 11-3 au chapitre des as et a placé entre les lignes 66 % de ses premiers services. Il a également réalisé cinq bris en 10 occasions.

Au tour suivant, le détenteur du 88e rang de l’ATP affrontera l’Australien Jason Kubler, 161e.

Peliwo passe, Schnur craque

Pour sa part, le Canadien Filip Peliwo a facilement disposé du Chinois Di Wu en deux sets de 6-4 et 6-1.

Peliwo, 192e du circuit professionnel, a eu besoin de seulement 78 minutes pour l’emporter aux dépens du 286e joueur de la planète. Il a capitalisé sur cinq de ses 13 chances de briser et a enlevé 69 des 118 points disputés.

Le représentant de l’unifolié en découdra avec l’Américain Mackenzie McDonald, 114e au monde et sixième favori, au prochain tour.

Par ailleurs, Brayden Schnur a eu moins de vaine que ses deux compatriotes, s’inclinant 6-7 (6), 6-1 et 6-3 contre l’Australien Max Purcell, modeste 241e joueur de l’ATP.

Le vainqueur a claqué 10 as, comparativement à trois pour celui occupant la 203e place du circuit. Schnur a concédé son service sept fois, en plus de commettre huit doubles fautes. Il a réalisé trois bris durant cette bataille de 2 h 09 min.

Terminé pour Polansky et Diez

Au tournoi Challenger d’Aix-en-Provence, les Canadiens Peter Polansky et Steven Diez ont tous deux perdu leur rencontre de premier tour.

Sixième tête de série et 125e au monde, Polansky a rendu les armes devant le Français Johan Talbot, invité des organisateurs et 363e de l’ATP, en trois manches de 7-5, 5-7 et 6-3. De son côté, Diez (309e) a été vaincu par l’Allemand Oscar Otte (181e) 2-6, 6-2 et 6-3.