Clé de contact

Certains anglicismes sont si solidement ancrés dans la langue française qu’il semble impossible de les en déloger. C’est le cas du verbe contacter emprunté à l’anglais au 19e siècle pour signifier « entrer en relation avec quelqu’un ». Contacter a fait sa place dans le langage de tous les jours avant d’envahir la plupart des dictionnaires, certains voilant son origine. Il n’empêche – comme le soulignait récemment une lectrice, Johanne, et comme le remarque aujourd’hui Henri B. – que de nombreux verbes français peuvent le remplacer. Comme le substantif contact, tiré du latin contactus, existe, il peut former les expressions « entrer en contact (avec quelqu’un) », « prendre contact (avec quelqu’un) », « établir un contact avec (quelqu’un) ». On peut aussi dire « se mettre en rapport avec (quelqu’un) », « communiquer avec (quelqu’un) », « joindre ou appeler (quelqu’un) », etc. Mais, à la réflexion, pourquoi ne pas employer la locution « contacter quelqu’un » ? Après tout, les langues évoluent.