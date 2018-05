De la brume au visage

Les eaux thermales en vaporisateur existent depuis longtemps. Mais vous avez sans doute remarqué que, depuis quelques années, les vaporisateurs se multiplient au rayon des cosmétiques. Je dirais même que les produits en spray destinés au visage se diversifient. Faisons le point sur leur utilité.

Sur les tablettes, vous avez l’impression que ces produits sont complètement inutiles. A priori, ils ne sont pas essentiels à une routine beauté. Mais quand on en fait l’essai, on en ressent instantanément des effets positifs. Ils sont tendance et ajoutent au plaisir de prendre soin de soi. Chacun répond à une fonction bien précise.

Les classiques

Les marques Avène, La Roche-Posay, Uriage ou Vichy proposent des eaux thermales stériles prélevées directement d’une source. Elles apaisent et rafraîchissent la peau. On les utilise au réveil, après un effort sportif, dans l’avion pour éviter la déshydratation, après le démaquillage, sur un coup de soleil ou une rougeur. Comme une crème pénètre mieux sur une peau légèrement humide, il est aussi suggéré de l’appliquer quotidiennement entre le nettoyage et le soin. Ces eaux conviennent à tous les types de peaux, même les plus sensibles. Ainsi, on peut aussi les appliquer en compresse sur une affection cutanée.

Les hydratants nourrissants

L’hydratation est un problème récurrent. Les bruines viennent contribuer à rétablir ce manque d’eau provoqué par le stress ou la pollution. La mixture végétale biotechnologique Brume Squalène + Micronutriments de Biossance (38 $) contient un complexe qui a pour fonction de reconstituer les minéraux perdus pendant la journée. La squalane est une molécule ultra hydratante qui a pour fonction de retenir l’hydratation. On y a injecté de l’acide hyaluronique qui repulpe la peau. C’est aussi le cas de la Brume Micro Essence Aquaceutical d’Estée Lauder (85 $) constituée d’un complexe d’extraits de fruits (melon d’eau, pomme) et d’herbes (camomille, romarin) qui combat la déshydratation, les irritations et l’aspect terne d’une peau fatiguée.

Le détoxifiant

Certains sprays dont la Brume Mist-Lotion One Essential de Dior (75 $) se veulent multifonctionnels et agissent à la fois comme nettoyants et détoxifiants pour permettre à la peau de retrouver son équilibre. Celui-ci a été formulé à base d’hibiscus, fleur reconnue pour ses vertus à stimuler le recyclage des toxines cellulaires.

Le tonifiant

Un jet de brume au réveil vient égayer les sens et ravive les couleurs naturelles de la peau en stimulant la microcirculation. C’est un petit coup de fouet « bonne mine ». C’est ce que permet l’Eau de raisin de Caudalie faite de raisins de Bordeaux 100 % bio (24 $).

Le fixant

Bien que cela semble paradoxal, l’application d’une brume pour le visage assure aussi une meilleure tenue du maquillage. Elle ravive l’épiderme et dispose la peau à recevoir le fond de teint afin qu’il adhère mieux. La Brume rafraîchissante Luminous de Tatchat (58 $), conçue à partir d’un amalgame de thé vert, de riz et d’algues, prépare et protège la peau en ce sens. Il est aussi recommandé de s’en vaporiser un jet ou deux au cours de la journée pour rafraîchir son look et éviter les tiraillements ou l’aspect pâteux d’un maquillage qui perd son lustre. Les femmes soucieuses de leur apparence aiment traîner une petite bouteille dans leur sac à main. Plusieurs produits se détaillent d’ailleurs en petit format.