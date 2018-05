De Taipei à Québec

Il aura fallu un vol d’une quinzaine d’heures de Taipei à Toronto et un périple de huit heures en voiture de Toronto à Québec, mais 12 000 kilomètres plus tard, Shao-Pin Ho est officiellement devenu mardi le premier joueur de l’histoire des Capitales à fouler le terrain du Stade Canac, au jour 2 du camp d’entraînement.

En dépit de la lourdeur du trajet et des effets indésirables du décalage horaire, le joueur d’avant-champ a pris part à l’entraînement de sa nouvelle équipe de manière énergique, sans même les cernes d’usage sous les yeux.

« Je me sens un peu fatigué, mais mon état d’esprit et l’excitation du moment l’emportent sur ce que dit mon corps. Je me sens plus libre et en confiance », a mentionné Ho via son interprète Kevin Chiu, afin de pallier les quelques lacunes de l’auteur de ses lignes dans la maîtrise du mandarin.

Deux inséparables

Chiu, un ami de longue date du joueur de petit format qui a passé la dernière saison dans les filiales des Marlins de la Floride, risque d’être aussi occupé à Québec que son pote.

C’est que mis à part ce qui touche au langage universel du baseball, Ho ne communique que très peu en anglais.

« C’était encore pire quand il s’est amené dans l’organisation des Marlins l’an dernier. Il n’avait aucune notion d’anglais. Zéro ! Il ne pouvait même pas se commander du McDo ! » a rigolé son traducteur, qui a peaufiné l’apprentissage de son deuxième langage depuis qu’il s’est installé à Atlanta, il y a huit ans.

« Ho comprend bien l’anglais par rapport aux exercices de base et il peut maintenant communiquer au minimum, mais je dois l’aider à maîtriser certains détails », a-t-il précisé.

Un solide gant

Après s’être tapé la navette entre la ligue des recrues, le A+ et le A- dans le giron des Marlins, Shao-Pin Ho a été remercié et est retourné à Taipei. L’agent du joueur de 23 ans a fait circuler son CV aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Quelques équipes du baseball professionnel ou affilié lui ont offert des essais, mais Ho a préféré l’offre des Capitales.

Sans s’attendre à des miracles offensifs de celui qui s’annonce comme son joueur d’utilité autour du losange, Patrick Scalabrini a néanmoins été attiré par ses prouesses défensives.

« Un gars qu’on connaît bien dans l’organisation des Marlins nous a dit que défensivement, il est incroyable. Aujourd’hui à l’entraînement, il a été tel que promis. Il se déplace bien et il a de bonnes mains. Et c’est quand même lui qui a frappé le premier coup de circuit du camp ! » a souri le gérant au sujet du joueur qui a montré une moyenne de ,233 avec aucun circuit et sept points produits en 27 matchs dans le baseball affilié.

« Peu importe le nombre d’opportunités que j’obtiendrai, je chérirai chacune d’entre elles en donnant le maximum, a réagi Ho. J’espère que des gens me verront jouer et que je pourrai me retrouver de nouveau dans le baseball affilié. »

Bon départ pour les lanceurs

Les lanceurs des Capitales ont eu l’occasion de se mettre à l’œuvre face aux frappeurs et si le deuxième entraînement du camp n’est pas forcément révélateur, Patrick Scalabrini a apprécié ce qu’il a vu.

Le gérant a notamment salué le travail de son nouveau releveur, le vétéran Sean Donatello, qui évoluait dans la filiale AA des Tigers de Detroit l’été dernier.

« Il est le meilleur de ceux qui ont lancé aujourd’hui. Personne n’a mis la balle en jeu contre lui », a-t-il dit.

« [Arik] Sikula a aussi lancé deux manches efficaces avec son petit sourire fendant, donc ça va bien », a ajouté Scalabrini.

Ce dernier a par ailleurs fait savoir qu’il est en contact avec le releveur Nolan Becker, libéré par les Royals. « S’il n’a pas de travail la semaine prochaine, il viendra chercher sa bague de championnat. Et une fois rendu ici... », a-t-il laissé planer.

Cubains

En ce qui concerne l’arrivée des Cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley, l’émission de leurs visas de travail demeure au beau neutre.