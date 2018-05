Des élèves en cuisine de Saguenay prépareront des milliers de repas par jour au sommet du G7

SAGUENAY – Vingt-cinq élèves en cuisine du Centre de formation professionnelle (CFP) Jonquière, à Saguenay, mettront leur talent à contribution pour préparer des plats lors du sommet du G7.



Les étudiants travailleront dans les cuisines du manoir Richelieu pendant deux semaines à l'occasion du G7. Leur tâche ne sera pas du gâteau alors qu'ils devront préparer des milliers de repas par jour.



«C'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois dans une vie», s'est enthousiasmée une étudiante en pâtisserie, Thérèse Vachon, lorsque rencontrée par TVA Nouvelles.

«Je n'ai pas peur du travail. J'aime ça quand ça bouge», a renchéri une autre élève, Roxanne Girard.



Émilie Gasse, qui étudie en cuisine, a été la première de sa classe à s'inscrire pour être à La Malbaie. «Ça va me donner de la rapidité. Ce sera une belle expérience. C'est gros!», a-t-elle lancé.



Ces élèves seront au coeur de la zone rouge, très sécurisée et contrôlée, mais ça ne les effraie pas. «On est en sécurité, on sera gérés. On n'est pas laissé à nous-mêmes», a indiqué Élodie Gagnon.



Elles ignorent si elles verront les chefs d'État et si le président américain Donald Trump, par exemple, goûtera à leurs plats.



Cette affectation au manoir Richelieu du groupe Fairmont servira de stage en banquet pour les élèves cuisiniers et de stage de fin de formation pour ceux en pâtisserie.



Le CFP-Jonquière estime que cette affectation sera profitable pour tout le monde. «C'est une expérience qu'ils pourraient ne pas revivre, estime le directeur du centre de formation, Martial Verreault. C'est un gros banquet, une grosse production et il y aura du stress.»



Les élèves évaluent que cet apprentissage sera payant pour leur avenir. «Ça se met bien sur un CV d'avoir travaillé au G7», croit Élodie Gagnon.



Quarante-cinq autres élèves du CFP-Jonquière vivront l'expérience du G7. Ils travailleront toutefois dans des hôtels de la région qui avaient besoin de renforts, car l'événement international survient en même temps que les bals de finissants.