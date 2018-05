Deux ministres oublient de déclarer des billets de bal reçus en cadeau

Questionnés par notre Bureau d’enquête, les cabinets de Carlos Leitao et Dominique Anglade ont assuré qu’ils se soumettraient au code d’éthique qui oblige à déclarer tout don, avantage ou marque d’hospitalité de plus de 200 $.

Trois autres ministres, Martin Coiteux, Marie Montpetit et David Heurtel, ont également reçu des billets pour ce bal. Mais contrairement à M. Leitao et à Mme Anglade, ils l’avaient déjà déclaré à la commissaire.

« Il s’agit d’un oubli. Nous avons immédiatement corrigé la situation et soumis la déclaration au commissaire à l’éthique », a affirmé dans un courriel Audrey Cloutier, l’attachée de presse de M. Leitao.

Malgré ces deux oublis, le nombre de cadeaux de plus de 200 $ déclarés par les députés de l’Assemblée nationale a bondi une nouvelle fois en 2017, indiquent les données recueillies par le commissaire à l’éthique.

Le premier ministre Philippe Couillard arrive naturellement en tête, avec neuf présents déclarés dans le cadre de ses fonctions, en 2017. Il est suivi du ministre de l’Immigration David Heurtel et, ex aequo, de la députée libérale Rita De Santis, qui en ont déclaré chacun huit l’an dernier.

En plus de sculptures, peintures et gravures, le premier ministre a reçu en 2017 sa deuxième montre. Son homologue belge Charles Michel lui a offert une Gavox. En 2016, les autorités suisses lui avaient donné une Swatch.

M. Heurtel devance toutefois M. Couillard pour les cinq dernières années. Élu en décembre 2013, il a déclaré avoir reçu 21 cadeaux, la totalité après son arrivée au conseil des ministres, en 2014, soit deux de plus que M. Couillard durant cette période.

À part un miroir, un panier de produits et un souper offert par l’Association canadienne du ciment, M. Heurtel a reçu principalement des billets pour des galas ou des événements sportifs et culturels. Cinq des invitations qu’il a acceptées ont été faites par deux ex-employeurs du ministre, Annexe communications et Evenko.