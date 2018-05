E3 2018: voici l’horaire des conférences !

Les cinéphiles ont les Oscars.

Les fashionistas ont New York Fashion Week.

Les gamers, eux, ont E3. Un événement où les compagnies de jeux vidéo présentent leurs projets à venir.

L’édition 2017 a été très « bof », surtout si on la compare (peut-être injustement) à celle de 2016 qui était remplie de nouvelles et de rebondissements.

E3 2018

Avant l’ouverture des portes le 12 juin, il y aura les fameuses conférences des géants de l’industrie. Cette année, Microsoft, EA, Ubisoft, Bethesda et Square Enix présenteront leurs nouveaux jeux. Toujours pas de nouvelles de Sony, mais on risque de connaître la date de leur conférence plus tard cette semaine.

On va apprendre s’il y aura un nouveau Mario Party, ou si la production de Death Stranding avance. Peut-être que Kojima lui-même viendra présenter comme en 2016? #Omg.

J’avais versé une larme.

Horaire des conférences

EA

9 juin, 14 h (HAE)

Microsoft

10 juin 16 h (HAE)

Bethesda

10 juin 21 h 30 (HAE)

Square Enix

11 Juin 13 h (HAE)

Ubisoft

11 juin 16 h (HAE)

Nintendo

La conférence de Nintendo sera un Nintendo Direct.

12 juin 12 h (HAE)

Sony

La date de la conférence de Sony n’a pas encore été divulguée. Allez, Sony ! Dépêche-toi !