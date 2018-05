TROTIER, Célyne



À la veille de son 34e anniversaire de mariage, le 4 mai 2018, à son domicile, à l'âge de 62 ans, est décédée paisiblement dans sommeil madame Célyne Trotier, épouse de monsieur Fernand Demers, fille de feu monsieur Georges Trottier et de feu madame Jeanne Létourneau. Elle demeurait à Saint-Apollinaire. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaby (Mario Langlois), Vicky (Éric Fortin) et leur père Roland Brisson; ses petits-enfants: Samuel, Jessica et Yoan. Les enfants de son conjoint: Marylène (Stephen Raymond), Julie (Éric Prévost), Mélanie (Dany Doyon). Les petits-enfants de son conjoint: Mickaël, Joanie, Laurie; ses frères et soeurs: Paul (feu Lise Marchand), feu Jacques (Céline Lagrange), Denise (Raynald Poulin), Lise, feu Michel et George; ses neveux et nièces, sans oublier ses deux grandes amies: Jocelyne Côté et Sylvie Fiset; ses belles-soeurs et beaux-frères: Réal (Lise Ruel), feu Léopold (Fernande Plante), Réjeane (feu Yvon Boudreault), Rita, Lucile (Clément Paquet), Florence (Jean-Marie Paquet), Rosaline (Gaston Croteau), Rosaire (Nicole Morreau) et les neveux et nièces de son conjoint; la famille Brisson; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille vous accueillera auà compter de 14h.