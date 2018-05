Elle veut inciter les victimes d’agression à dénoncer leur agresseur

Une jeune fille de 16 ans de Saint-Damien, dans Bellechasse, a décidé de raconter son histoire publiquement pour encourager des victimes d'agression sexuelle à dénoncer leur agresseur.

Angélica Fournier n’avait que six ans lorsque les premières agressions ont débuté.

L’adolescente a dénoncé son agresseur à l’âge de 13 ans et son ex-beau-père purge présentement une peine de 30 mois de prison pour attouchements et agression sexuelle à répétition.

Libérée de son lourd secret, Angélica souhaite maintenant aider d'autres jeunes victimes. Elle a fait lever l'interdit de publication sur son nom à la Cour suprême afin de dévoiler son identité et pouvoir raconter son histoire dans une vidéo.

«Quand on dénonce, ce n'est pas facile au début parce que tu as l'impression que tu vas y penser chaque jour. Encore maintenant, chaque jour j'y pense un peu... ça s'estompe un peu avec le temps. C'est une renaissance, parce que je n'ai plus de secret», explique-t-elle.

Les parents d'Angélica épaulent leur fille dans toutes ses démarches.

«Qu'il ait fait 30 mois, 40 mois ou cinq ans, pour elle, c'était de se délivrer de ça», raconte Mario Fournier, le père d'Angélica.

«Elle veut aider des gens, mais aussi elle se permet de se réapproprier son histoire», poursuit sa mère Marie-Ève Bolduc.

Depuis la diffusion de sa vidéo, six jeunes auraient confié à Angélica avoir eu le courage de dénoncer leur agresseur grâce à elle.

D'ailleurs dans le mouvement #moiaussi, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de la Rive-Sud a reçu 369 nouvelles demandes d'aide cette année, comparativement à 200 l'an dernier.

«Un des premiers besoins d'une victime, c'est vraiment d'être cru. On peut faire un bout de chemin et écouter, par la suite c'est de référer à la bonne ressource pour que la personne puisse faire son cheminement de son côté», explique Shana Blanchette intervenante sociale au CALACS.