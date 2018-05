François Dumontier : «les performances de Lance ont une influence»

Le grand patron du Grand Prix de Montréal ne s’en cache pas. Plus Lance Stroll connaîtra du succès en F1, plus les amateurs seront nombreux à vouloir le voir courser dans la métropole.

«Ç’a été difficile en début de saison pour lui, mais il faut dire que sa voiture, c’est littéralement une charrette pour le moment», a avoué François Dumontier en entrevue à l’émission «Destination Coupe Stanley», sur les ondes de TVA Sports.

Le pilote québécois a connu des ennuis lors des premières épreuves de la saison, mais a finalement enregistré ses premiers points avec une huitième place lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche dernier.

«Quand le pilote de chez nous va bien, c’est certain que les gens veulent le voir. Il a beaucoup de talent. Lorsqu’il va avoir une meilleure voiture, on va le voir en avant plus souvent», a-t-il prédit.

À un mois du Grand Prix du Canada

François Dumontier assistera au Grand Prix d’Espagne ce week-end à Barcelone, mais il ne manquera pas d’ouvrage à un mois de l’épreuve sur le circuit Gilles Villeneuve.

«C’est le sprint final qui débute aujourd’hui», a-t-il précisé.

L’organisation du Grand Prix de Montréal souhaite notamment rapprocher les partisans des pilotes cette saison. «Les 21 promoteurs de course travaillent étroitement avec les nouveaux propriétaires de la F1 pour amener ça.»

Le Grand Prix du Canada aura lieu les 8, 9 et 10 juin sur l’île Notre-Dame.