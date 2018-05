Pas de point de presse du SPVQ concernant le G7

« Plus nous serons près de l’événement, plus nous allons connaître les paramètres et nous serons en mesure d’être précis sur les messages que nous avons à passer à la population. Je pense que le premier message qu’il faut rappeler, c’est que le Sommet du G7 se tient à La Malbaie, pas à Québec. Nous, c’est plutôt les impacts collatéraux qu’on va avoir à gérer », a expliqué Robert Pigeon.

« Nos juridictions et nos missions premières sont respectées. On va être très présent sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens. On se prépare depuis plusieurs mois. On n’est pas dans l’improvisation. On a l’expérience qu’il faut. »