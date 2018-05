Il fonce dans une Audi R8 avec sa nouvelle McLaren

À la fin du mois d’avril dernier, une vidéo d’accident entre une McLaren 720S et une Audi R8 est rapidement devenue virale.

Une autre vidéo de la même scène est sur le point de faire le tour d’Internet, elle aussi. Cette fois, on assiste à l’accident à bord de la McLaren.

Rappelons que le tout s’est déroulé à Toronto.

Alors que le conducteur de la 720S de couleur grise tente de réaliser une accélération on ne peut plus fulgurante, il perd le contrôle de sa voiture et en frappe de plein fouet une autre.

Le plus ironique, c’est que la Audi R8 rouge qui se fait emboutir était stationnée. Le choc a été violent au point de déplacer la R8 et d’endommager sévèrement la partie avant et le côté conducteur.

La 720S est un bolide impressionnant. Animée par un V8 biturbo de 4,0 L, sa puissance et son couple s’élèvent respectivement à 710 chevaux-vapeur et 568 livres-pied. Pour atteindre les 100 km/h, il lui faut moins de trois secondes. Avouez que c’est drôlement rapide. Quant à sa vitesse maximale, elle est de 341 km/h.

Une fois de plus, on a la preuve que l’argent n’achète malheureusement pas le talent.