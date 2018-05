La campagne est sur les rails

Il aura fallu 5 ans pour que les gouvernements de Québec et d’Ottawa s’entendent finalement sur la construction d’une voie de contournement pour la voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic.

5 années à revivre un cauchemar sans nom. 5 années pendant lesquelles le deuil a dû se transformer en combat. 5 années à tergiverser.

Un mal nécessaire

Depuis la nuit tragique du 6 juillet 2013, le monde entier regarde les trains d’un œil différent. On scrute les wagons pour tenter de déterminer s’ils contiennent du pétrole, on compte les locomotives, on observe les voies ferrées quand on les traverse à pied.

On s’intéresse aussi de plus en plus au transport du pétrole. Les débats entourant la construction ou le prolongement de pipelines ne laissent presque personne indifférent. Et force est d’admettre que le train demeure un des moyens les plus sécuritaires pour déplacer l’or noir qui fait tourner notre économie.

Le transport par bateau a ses limites, le transport routier est plus risqué que le transport ferroviaire et la construction de pipelines est loin de faire l’unanimité, même si elle est considérée comme l’une des options les plus sécuritaires.

Créer une voie de contournement pour éloigner les trains des zones urbaines devient donc la solution de compromis évidente.

Et l’annonce qui devrait avoir lieu vendredi à Lac-Mégantic tombe à point pour les deux partis au pouvoir, à Québec et à Ottawa.

Trop peu trop tard ?

Alors qu’une étude de l'Université de Sherbrooke et de l’Université du Québec à Chicoutimi confirme que les impacts désastreux de la tragédie de Lac-Mégantic sur la santé mentale des jeunes survivants l’annonce de cette semaine vient mettre un baume sur les plaies des résidents de la communauté.

Pourtant, plusieurs se demandent s’il n’aurait pas été possible d’agir plus vite pour annoncer et construire cette voie ferrée que tous réclamaient depuis des lustres.

La conclusion de l’entente entre Ottawa et Québec est comparée à celle de 362 millions pour préparer le projet qui mènera au prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. À quelques mois des élections, ces deux annonces s’inscrivent directement dans les priorités de transport et de qualité de vie qui orientent le programme électoral des libéraux. L’annonce de cette semaine tombe à point nommé.

Maintenant, ce dont il faut s’assurer c’est que le projet ne passe pas des mois et des mois sur des tablettes avant de finalement voir le jour.