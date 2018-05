La générosité des créateurs de fonds

La Fondation Québec Philanthrope tenait, le 26 avril dernier, au College Hall du Morrin Center, sa Soirée printanière de remises officielles des aides financières à différents organismes de bienfaisance enregistrés, lors de laquelle étaient offertes des aides financières par des créateurs de fonds philanthropiques de la Fondation, afin de répondre aux différents besoins de la communauté. Ce sont 150 organismes de bienfaisance de la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs qui ont reçu une aide financière globale de 463 595 $ au nom des créateurs de fonds philanthropiques de la Fondation Québec Philanthrope.

Lacroix Décor

Photo courtoisie

Deschênes n’a pas lésiné sur les moyens pour refaire une beauté à sa filiale Lacroix Décor, de la rue des Rocailles, à Québec, à l’occasion de son 30e anniversaire. Des investissements de 5,5 M$ ont été nécessaires pour cette cure de jeunesse qui fait, entre autres, passer de 4 700 pi2 à 7 000 pi2 la salle d’exposition. Les investissements réalisés touchent également les bureaux administratifs, le revêtement extérieur du bâtiment, le comptoir des professionnels ainsi qu’une partie de l’entrepôt, une nouvelle enseigne Lacroix Décor et divers aménagements paysagers. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sylvain Vachon, vice-président opérations-Québec de Deschênes ; Nathalie Guénette, directrice ventes au détail et marketing de Lacroix Décor ; Éric Patry, vice-président directeur général de Deschênes Québec, et Dominique Tanguay, conseillère du district Les Saules de l’arrondissement Les Rivières à la Ville de Québec.

Trop populaire

Photo courtoisie

Jean Breton, historien amateur, donnera une autre conférence sur l’histoire des tramways de Québec, le mardi 15 mai, dès 19 h 30, à la sacristie du site patrimonial de la Visitation, située au 2825, chemin Sainte-Foy. Présentée par la Société d’histoire de Sainte-Foy, la conférence racontera l’histoire des anciens tramways qui ont circulé à Québec, de 1897 à 1948. Présentée à Charlesbourg, le 31 janvier dernier, la conférence avait attiré 160 personnes dont 30 avaient été refusées faute de place. Il faudra donc arriver tôt. Sur la photo, le tramway-observatoire en 1943, rue Saint-Louis, près du Château Frontenac.

Le Show de Job

Photo courtoisie

La Maison de Job présentera son spectacle-bénéfice Le Show de Job le jeudi 11 octobre à 19 h 30, à l’Impérial Bell de la rue Saint-Joseph, à Québec, avec en vedette la chanteuse Laurence Jalbert (photo) et ses musiciens ainsi que Michel Russell et son band. Tous les profits serviront à soutenir la mission de la Maison, soit d’accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance. La soirée sera animée par Marc Ouellet, animateur, chanteur et scripteur, un habitué d’événements-bénéfice et de soirées thématiques d’envergure. Les billets sont en vente dès maintenant à l’Impérial Bell et à la Maison de Job.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Normandeau (photo), animatrice radio à BLVD 102,1, 50 ans... Nathalie Roy, députée de Montarville pour la CAQ, 54 ans... Lars El-ler, attaquant des Capitals de Washington, 29 ans... Enrique Iglesias, chanteur, fils de Julio Iglesias, 43 ans... Sylvain Cossette, auteur-compositeur-interprète, 55 ans... Edgar Fruitier, comédien et chroniqueur, 88 ans... Claude Castonguay, le père de la carte d’assurance maladie, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 mai 2017. David Molson (photo de gauche), 88 ans, ancien président et propriétaire du Canadien de Montréal de 1964 à 1972... 2017. Jean-Pierre Lachance (photo de droite), 61 ans, impliqué socialement au sein de plusieurs organisations (le Club de curling de Chicoutimi, le Carnaval souvenir de Chicoutimi et, surtout, le Club de Golf Port Alfred... 1982. Gilles Villeneuve, 30 ans, pilote de Formule 1.