La nouvelle bande-annonce intense de 13 Reasons Why nous plonge encore plus dans le mystère

La nouvelle bande-annonce de l'émission à succès 13 Reasons Why a été révélée mardi et a soulevé beaucoup plus de questions qu'elle n'en a résolues.

Pour la deuxième saison de l'émission diffusée sur Netflix, le récit commence après la mort d'Hannah Baker, lorsque les personnages vedettes tentent de se remettre des événements tragiques. Toutefois, les choses ne sont pas si simples...

On vous avertit, c’est intense!

On peut voir que le procès de Liberty High est commencé et que Clay et sa gang se retrouvent en plein cœur d'un complot terrible, dévoilé dans une série de photos polaroïd menaçantes.

On a déjà hâte au 18 mai, date de diffusion de la série sur Netflix!