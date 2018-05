L’accouplement

De plus en plus saisissant le nouveau pont Champlain. Une équipe bâtit depuis la Rive-Sud et une autre à partir de l’île des Sœurs et, très bientôt, les deux parties vont s’embrancher au centre.

Un bon matin, le dernier gigantesque morceau sera posé et devra arriver au millimètre près tant d’un côté que de l’autre et pas seulement dans le sens de la largeur, mais aussi de la hauteur.

Un raccordement d’une précision chirurgicale de deux pièces colossales en suspension dans les airs.

J’ignore quelle sorte de télémètre ou autre gugusse de précision permet de relever un pareil défi, mais l’erreur d’un seul petit pouce n’est pas permise.

Les ingénieurs se sont fait brasser la tomate au Québec depuis quelques années, mais là, je leur lève ma tuque.

UN DEAL

Nombreuses sont les mauvaises langues au bout du bar qui avancent que jamais le projet ne sera achevé fin décembre comme prévu. Des langues encore plus sales (pas celle de Boston) prétendent même que la première traversée sera reportée au printemps 2019.

Habituellement chez nous, on est habitué, ce genre de projet comporte deux caractéristiques incontournables : c’est plus long que prévu et ça coûte plus cher que les prévisions de départ. Resterons-nous dans les normes ? Parce qu’à 4,24 milliards $, c’est une véritable aubaine.

Depuis l’ancien, je côtoie la nouvelle structure régulièrement et je me demande toujours pourquoi on l’a construite plus élevée et, surtout, pourquoi n’a-t-on pas rajouté une voie dans chacune des directions. Comme dit souvent Manon en rénovation : « Tant qu’à y être... »

TI-PAQUET

Six bouteilles de vin à 36 $, ça fait combien ? À peu près trois jours.

Brad Marchand vient de recevoir une lettre de la LNH : « L’an prochain, tu joueras avec une grille. »

C’est quoi la grosse affaire jaune dans le ciel depuis hier ?

J’ai commencé comme laveur de plafonds dans un ciné-parc.

Dès que Sean Penn ressent une allergie, il appelle son frère Épi.

À DEMAIN

Si je ne me retenais pas, j’achèterais le vieux pont Champlain pour mon camp de chasse.