Lara en Belgique pour Maurane

Profondément bouleversée, Lara Fabian s’envolera pour Bruxelles pour saluer la mémoire de Maurane, son amie et compatriote, retrouvée morte chez elle lundi soir.

« Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n’es plus... Je ne peux pas... Je me dis que tu vas appeler et m’engueuler, parce qu’on ne se voit pas assez... », écrit Lara Fabian.