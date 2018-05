Le FBI interroge un oligarque russe qui aurait effectué des paiements à l'avocat de Trump

Des agents du FBI enquêtant sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016 ont interrogé un oligarque russe à propos de centaines de milliers de dollars versés à l'avocat personnel de Donald Trump à l'époque, affirme CNN mardi.

Il s'agit de Viktor Vekselberg, patron du groupe russe Renova. Ce dernier figure sur une liste de sept oligarques proches du Kremlin sanctionnés début avril par Washington, qui les accuse notamment d'avoir participé aux «attaques» de la Russie contre «les démocraties occidentales».

Son cousin, Andrew Intrater, à la tête de la branche américaine de Renova (Columbus Nova), a également été interrogé par la police fédérale américaine, selon CNN.

Le but de ces versements, qui précèdent les sanctions face aux oligarques russes, et la nature de la relation d'affaires entre Viktor Vekselberg et Michael Cohen, qui était jusqu'à tout récemment l'avocat personnel de Donald Trump, demeurent nébuleux.

AFP

Les versements ont été effectués après l'élection remportée par le milliardaire américain en novembre 2016, d'après la chaîne américaine.

De l'argent utilisé pour payer Stormy Daniels?

Mardi également, l'avocat de l'actrice de films X Stormy Daniels, Michael Avenatti, a publié un rapport de son cabinet affirmant que M. Vekselberg et son cousin avaient versé «environ 500 000 dollars» à Michael Cohen en huit paiements.

«De façon inexpliquée, M. Cohen a accepté ces versements alors qu'il était l'avocat personnel du président», est-il écrit dans le rapport Avenatti.

Selon Michael Avenatti, les 500 000$ versés par l'oligarque ont été déposés dans le compte de l'entreprise Essential Consultants, une société-écran créée par Michael Cohen avant l'élection et qui a servi à effectuer les paiements à Stormy Daniels.

L'actrice Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, a touché 130 000 dollars, versés par M. Cohen, en échange de son silence sur une supposée liaison avec Donald Trump il y a plus de dix ans.