«Le jeu» à TVA: Laurence Leboeuf dans un «gamergate»

Laurence Leboeuf et Éric Bruneau feront de nouveau équipe dans «Le jeu», le thriller issu d’une première collaboration entre les auteurs Mylène Chollet et Martin Girard (coscénariste de «Nitro Rush», «Ma fille, mon ange») et qui s’installera dans la grille horaire de TVA dès l’automne.

Les comédiens, qui se sont donné la réplique dans «Les pieds dans le vide» de Mariloup Wolfe, puis ont formé un couple jusqu’en 2013, renouent cette fois dans une série en 10 épisodes d’une heure.

Après la prostitution juvénile dans «Fugueuse», on s’attelle à un autre phénomène social qui fait les manchettes: la cyber intimidation. «C’est le point de départ de la série, a expliqué Mylène Chollet en entrevue. C’est l’un des problèmes de société les plus criants.»

«On voulait aussi dénoncer la misogynie et le harcèlement en ligne», a-t-elle enchainé.

«Gamergate»

Laurence Leboeuf se glissera donc dans la peau de Marianne, une conceptrice de jeux vidéo, sur qui des trolls déversent leur fiel, alors qu’Éric Bruneau campera son conjoint, Julien. Son personnage est inspiré du «Gamergate» survenu en 2014 lorsqu'une développeuse de jeux a été la cible de harcèlement. Elle s'était alors fait voler son identité, menacer de viol et avait subi d’autres violences à caractère misogyne, qui ont été jusqu’à forcer son déménagement.

«Mon chum est concepteur de jeux vidéo. Je suis familière avec ce milieu. J’ai été sidérée de constater à quel point la misogynie y est frontale et peut prendre des proportions complètement surréalistes», a détaillé la scénariste.

Non seulement Marianne subira-t-elle une campagne de salissage en ligne après avoir ouvertement pris position contre les trolls, mais elle sera également victime d’une agression dont elle aura peine à se souvenir. Tandis qu’elle tente de remonter la chaîne des événements et d'assembler les pièces du casse-tête, les choses s’enveniment davantage sur le web au point de mettre aussi la vie de ses proches en danger.

Trolls

Rapidement, l’étau se resserre sur la jeune femme qui, coûte que coûte, garde le cap sur ses engagements professionnels dans le milieu effervescent de la création de jeux vidéo dont Montréal est devenue un carrefour.

«Les filles de ce milieu sont tous les jours dénigrées par des trolls et confrontées à des commentaires haineux, et ce, simplement parce que ce sont des filles. C’est horrifiant et ça donne lieu à bien des dérives», a décrié Mylène Chollet.

Le premier coup de manivelle de ce suspens réalisé par Claude Desrosiers et Anne De Léan sera donné le 14 mai prochain. Le reste de la distribution sera dévoilée à une date ultérieure.