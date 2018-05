Le maire moins enjoué

Le maire de Québec s’était jusqu’à maintenant montré des plus optimistes face aux impacts pour Québec de la tenue du Sommet du G7 dans Charlevoix, en juin. Le vent a tourné hier.

Il y a un mois à peine, Régis Labeaume voyait même un bénéfice pour Québec par rapport à la tenue de l’événement, qui allait selon lui permettre de montrer la beauté et les avantages de Québec au monde entier. La police s’occupait de la sécurité, et il verrait au remboursement des dépenses.

Si le maire s’abstient d’employer un ton alarmiste, on le sent désormais moins enjoué. Récemment, de nombreuses craintes ont abouti sur son bureau. Les commerçants de différents secteurs s’en font. Les résidants aussi, comme en témoigne la sortie dans nos pages du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste.

Les images saisissantes, et si désolantes, des manifestations du 1er mai à Paris donnent froid dans le dos. Des centaines de personnes associées au Black Bloc, dont des membres sont attendus à Québec, y ont été arrêtées après avoir saccagé et mis le feu à des commerces et des véhicules.