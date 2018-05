Le nouveau départ de Marie-Mai: voyez le premier extrait de son prochain album

Sur une scène aménagée au cœur du Centre Bell, Marie-Mai s’est adressé aux médias, mardi matin, pour annoncer son retour sur disque et sur scène, avec une nouvelle équipe de production et de gérance. Son sixième album, Empire, dont le premier extrait vient de paraître, sera disponible dès le 28 septembre prochain.

Cette annonce est le premier pas d’une nouvelle carrière pour Marie-Mai qui, dans les deux dernières années, a beaucoup douté. «Je me suis posé la question de savoir avec qui je voulais travailler, comment je devais me rebâtir et par où commencer... Dans toute cette remise en question, quand tu as quelqu’un qui te comble autant qu’un enfant, je me suis demandé si j’avais encore envie de m’exposer à toute la réalité d’aujourd’hui. Ça me faisait peur. Mais à partir du moment où je suis entré en studio, j’ai eu la confirmation que je faisais la bonne chose.»

Marie-Mai avoue avoir été blessé par tout ce qui a été dit sur elle, et qui était bien souvent faux. «On s’est permis de dire un paquet d’affaires sur moi et d’inventer des choses sur ma vie. J’étais devenue la perception de ce que les gens avaient envie d’avoir de moi. Mais je ne veux plus de ça. Je suis humaine. Je suis une maman, une femme, j’ai une famille, je suis une auteure-compositrice-interprète. Je veux que les gens me voient moi, telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts.»

Les paroles de chacune des chansons de son prochain album parleront d’elle, de ce qu’elle a vécu dans les dernières années, autant au niveau professionnel que de sa vie privée.

«Cet album, je le vois comme le premier disque, sans renier tout ce que j’ai fait avant. En fait, je boucle le passé. Je suis rendu ailleurs, il faut que je m’écoute et que je sois authentique. Et ma musique représente ça aussi.»

Marie-Mai va désormais travailler avec la maison de disques Spectra, le producteur Evenko pour ses spectacles et fera confiance à Distribution Select. Elle a également annoncé deux premiers spectacles pour 2019, le 15 février au centre Bell, puis le 2 mars au centre Vidéotron.