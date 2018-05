Melania, Donald et le bien-être des enfants

Hier, la première dame des États-Unis est sortie de son mutisme pour annoncer sa première grande initiative, « Be Best », qui vise à faire la promotion du bien-être des enfants. De très belles paroles, mais quand on regarde cette annonce attentivement et quand on constate ce que fait effectivement le gouvernement de son mari pour les enfants, on est en droit de s’interroger sur le sérieux de la chose.

On a eu droit hier à une sortie remarquée de la très discrète première dame Melania Trump. Avec un discours senti dans le jardin de la Maison-Blanche et une vidéo léchée où sa voix est à peine audible à travers la musique, l’épouse du président souligne sa grande préoccupation pour enfants victimes d’intimidation sous toutes ses formes et ceux qui sont touchés par la crise des opioïdes.

Il devrait y avoir de quoi saluer et applaudir une telle démonstration sincère d’engagement pour le bien-être des enfants, mais la réalité fait vite déchanter. Premièrement, pour ce qui est de la sincérité et de l’engagement de Madame Trump, on repassera. Dès la publication du dépliant de sa campagne contre la cyber-intimidation, « Talking with kids about being online », on a remarqué que toute la substance du document est un copier-coller d’un document semblable publié en 2014 par l’administration Obama. Cet épisode rappelle évidemment la dernière grande sortie publique de Melania Trump, lors de la convention républicaine de 2016, où elle avait récité un discours truffé de passages plagiés d’un discours de Michelle Obama.

On pardonnera peut-être à Madame Trump la paresse de son personnel, puisque son annonce sera considérée par plusieurs comme une preuve tangible de la préoccupation de l’administration de son mari pour les enfants. Pourtant, la réalité est tout autre.

À peine une heure après que Melania Trump ait fait son annonce, le ministre de la Justice (Attorney General) de Trump, Jeff Sessions annonçait en Californie la nouvelle politique de son gouvernement concernant le traitement des familles d’immigrants sans papiers interceptés à la frontière. En bref, soucieux du bien-être des enfants, Sessions a annoncé que lors de ces interceptions, les adultes seront placés en détention et les enfants, quel que soit leur âge, seront séparés de leurs parents et traités comme s’ils avaient franchi la frontière seuls (voir ici). Quoi de mieux pour assurer le bien-être des enfants que de les placer en détention loin de leurs parents? Évidemment, l’objectif de cette politique délibérément cruelle à l’égard des familles est de dissuader l’immigration dite illégale, mais on ne peut pas s’empêcher de noter l’ironie de son annonce presque en même temps que l’initiative de la première dame.

On rétorquera que ce sont les enfants des citoyens américains qui comptent vraiment. Pourtant, hier après-midi, aussi presque en même temps que l’annonce de la pauvre Melania, le gouvernement Trump annonçait qu’il demandait au Congrès des réductions de dépenses de plus de 15 milliards $, dont 7 milliards $ dans le programme CHIP (Children Health Insurance Program), pour faire mine de redresser des finances publiques hors de contrôle (voir ici). Ces coupes dans des fonds essentiels au maintien de soins de santé adéquats pour des millions d’enfants étaient les plus importantes annoncées hier, pendant que la première dame claironnait l’importance de s’occuper du bien-être des enfants. Sur un budget de 1300 milliards $, on aurait sans doute pu trouver ailleurs les fonds à couper, particulièrement ce jour-là.

Pauvre Melania en effet... Elle qui est au milieu du scandale soulevé par la liaison de son mari avec une actrice porno et les multiples démarches entreprises par la suite pour étouffer l’affaire, elle croyait sans doute bien faire en devenant la porte-parole d’une politique improvisée (sinon carrément plagiée) de mise en valeur de la famille et des enfants, alors que l’administration de son mari mettait résolument le cap dans la direction opposée.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM