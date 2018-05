Pas besoin de tout «sacrer là» pour faire ces 4 merveilleux voyages en «van»

Levez la main si vous avez déjà envisagé, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, de tout laisser tomber pour partir en van à la découverte du monde.

Bonne nouvelle, même s’il vous est impensable d’abandonner réellement votre emploi, vos études ou vos plantes vertes, ce type de voyage n’est pas complètement hors de votre portée!

Bien sûr, il faudra amasser des sous, mais il est tout à fait possible de planifier un road trip de rêve au volant d’un Westfalia ou d’un petit VR (véhicule récréatif) de location, même si on n’a que 2 ou 3 semaines devant soi. Et même si on n’a jamais fait ça.

Parce que les options de camping y sont nombreuses (et parfois même gratuites), que leurs routes sont faciles à parcourir ou qu’elles sont belles et dépaysantes à souhait, certaines régions du monde se prêtent particulièrement bien aux aventures en van.

En voici quatre, en dehors du Canada:

1. La Nouvelle-Zélande

On vous met au défi de trouver quelqu’un qui est revenu de la Nouvelle-Zélande déçu.

Une publication partagée par New Zealand (@purenewzealand) le 12 Mai 2017 à 12 :40 PDT

Ultime bout du monde, ce pays de la taille du Royaume-Uni, composé de deux îles principales, compte sûrement parmi les meilleurs endroits du monde à découvrir en VR. Ses routes traversent des paysages sauvages grandioses, incluant les régions où ont été filmées les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit (et oui, c’est vraiment comme dans les films). Bon, il faudra conduire à gauche, mais vous vous habituerez!

Une publication partagée par Hobbiton Movie Set (@hobbitontours) le 20 Févr. 2018 à 12 :17 PST

Impossible de tout voir, mais parmi les haltes spectaculaires, pensez à la région subtropicale du Northland et à ses plages de sable blanc, aux sources thermales et fumantes de Roturua, aux montagnes de la ville de Queenstown ou encore aux cascades innombrables du Fiordland, le plus grand parc national du pays.

Une publication partagée par Over The Top (@overthetophelicopters) le 28 Avril 2018 à 11 :29 PDT

Un coup de coeur: la ville de Raglan et ses plages de sable noir, sur l’île du Nord. C’est la destination surf par excellence du pays, mais c’est aussi un lieu décontracté où vous rencontrerez énormément de voyageurs en caravane, en plus de trouver des petits bars où festoyer et des cafés sympas où déguster un flat white.

Bon à savoir: en plus des terrains de camping, il existe plus de 500 sites où il est possible de camper gratuitement en Nouvelle-Zélande (c'est le «freedom camping»). Ils offrent peu ou pas de services.(Téléchargez l’app Campermate ou consultez ce site.)

Une publication partagée par JUCY (@jucyworld) le 13 Avril 2018 à 5 :12 PDT

Une piste VR: n’oubliez pas de jeter un coup d’oeil aux véhicules innovateurs de la compagnie Jucy; elle est née en Nouvelle-Zélande en 2001.

2. La Californie

Les États-Unis en entier se découvrent bien en VR. Mais comme la Californie offre une très grande diversité de paysages et de lieux fameux, elle est très intéressante, surtout si vous n’avez pas beaucoup de temps.

Une publication partagée par WANDXR TOGETHER (@wandxrbus) le 21 Mars 2018 à 7 :58 PDT

En deux semaines, par exemple, vous pourriez longer toute la côte pacifique sur la fameuse Highway 1 de San Diego à San Francisco en passant par Los Angeles. Ou bien vous pourriez choisir d’explorer des parcs nationaux mythiques (pensez Yosemite, Death Valley ou Sequoia), de visiter Palm Springs et de dormir dans le désert (regardez ça!) ou encore de faire la tournée des vignobles dans les vallées de Napa et de Sonoma.

Une publication partagée par Catarina ⌲ traveler & youtuber (@professionaltraveler) le 19 Févr. 2018 à 11 :44 PST

Une publication partagée par Nicole Brown (@im_nicolemarie) le 24 Avril 2018 à 11 :03 PDT

Un coup de coeur: Big Sur, une portion (très) panoramique de la Highway 1. Falaises, plages, cascades, séquoias géants et camping dans la montagne vous attendent sur ces 150 km séparant San Simeon et Carmel-by-the-Sea.

Une publication partagée par VanCraft (@van_craft) le 6 Mai 2018 à 6 :24 PDT

Attention: on ne peut pas camper librement n’importe où en Californie (sous peine d’amende, voire d’emprisonnement), mais heureusement les terrains de camping sont nombreux.

Bon à savoir: certains Wal Mart (pas tous) permettent aux caravaniers de passer la nuit dans leur stationnement gratuitement. Zéro charme, mais zéro frais non plus. (À tester: l’app Walmart Overnight Parking.)

3. Le Portugal

Future destination caravaning sur notre liste personnelle, le Portugal est particulièrement en vogue et on comprend pourquoi: c’est beau, c’est abordable, on y mange bien, on y boit bien et on y découvre une culture fascinante.

Ce que les gens savent moins, c’est que ce petit pays est aussi parfait à découvrir en VR.

Une publication partagée par Visit Portugal (@visitportugal) le 29 Mars 2018 à 8 :01 PDT

Vous pourrez vous offrir beaucoup d’arrêts entre les forêts de chênes-lièges de l’Alentejo, les châteaux fous de Sintra, les vignobles de la vallée du Douro, les villages blancs de l’Algarve, la ville médiévale d’Évora ou les plages de surf de Nazaré. Sans oublier les villes de Porto et de Lisbonne, plus tendance que jamais.

Une publication partagée par Algarve Ride (@algarveride) le 8 Avril 2018 à 1 :04 PDT

Une publication partagée par Visit Portugal (@visitportugal) le 19 Mars 2018 à 3 :21 PDT

Un coup de coeur: les plages dorées de l’Algarve et leurs vagues turquoise. Certaines, comme Albufeira, sont très populaires, mais d’autres vous paraîtront presque désertes.

Bon à savoir: il est légal de camper en dehors des (nombreux) terrains de camping portugais, mais des restrictions s’appliquent. La meilleure façon de savoir si vous êtes dans votre droit est de vous informer auprès des gens du coin, comme le recommande Rough Guides.

Une publication partagée par Siestacampers (@siestacampers) le 17 Mars 2018 à 1 :45 PDT

Envie de voyager avec style? Songez à louer un Westfalia vintage de la compagnie Pura Vida Campers. Vous rendrez tout votre Instagram jaloux!

4. L’Australie

La Gold Coast, la Great Ocean Road... Difficile de choisir son «road trip» dans ce pays continent, mais à moins d’avoir des mois devant vous, vous n’aurez pas trop le choix. La plus dépaysante des options est sûrement le fameux Red Center, cet immense désert qui recouvre le coeur de l’Australie.

Soyez prévenus, ce sera l’aventure!

Une publication partagée par JORDAN ✦ Australia (@jordaaaan_) le 29 Mars 2018 à 3 :08 PDT

Il n’y qu’une seule route qui traverse le centre du pays. La Stuart Highway fait près de 3000 km et relie Port Augusta, au sud, et Darwin, au nord. Ce qui vous attend entre les deux? Une seule et unique ville (Alice Springs), des paysages désolés, des ranchs comme dans les films, quelques stations-services perdues au milieu de nulle part, des troupeaux de dromadaires (oui!), des kangourous, des nuits tapissées d’étoiles, des canyons, des lacs salés et, surtout, les fameux rochers sacrés Kata Tjuta (monts Olga) et Uluru (Ayer’s Rock).

Une publication partagée par Life & Travels In A Kombi 🌻 (@summerofseventyfive) le 9 Août 2017 à 6 :15 PDT

Une publication partagée par Cleo Codrington (@cleocohen) le 16 Janv. 2018 à 12 :56 PST

Un coup de coeur: la randonnée Canyon Walk (6 km) menant au Kings Canyon, dans le parc national Watarrka. Attendez-vous à des parois coupées au couteau, à d’étranges dômes rocheux, à des fougères préhistoriques et à un soleil de plomb.

Bon à savoir: si vous entreprenez cette traversée, il faut que vous soyez équipés. Prenez soin de bien choisir votre véhicule, repérez les terrains de camping avant de partir et écoutez les conseils qu’on vous donnera au sujet de l’essence et surtout de l’eau.

Une publication partagée par Northern Territory - Australia (@ausoutbacknt) le 23 Nov. 2017 à 12 :18 PST

Combien ça coûte? Le prix varie en fonction de la destination et de vos besoins. Ce type de voyage peut être économique, mais sera plus cher qu’une semaine dans le Sud... À prendre en considération: le coût des billets d’avion, de la location de véhicule ET des assurances (souvent chères), de l’essence et des terrains de camping.

