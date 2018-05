Pétrolière : le profit double mais c’est pas assez

Les pétrolières : pires que les médecins

Vous voulez savoir c’est quoi la servitude volontaire? Il suffit d’observer le comportement de nos élus face aux médecins et aux pétrolières qui, dans les faits, taxent les individus. Pourquoi nos braves élus ne s’attaquent-ils pas à ce problème structurel du vol institutionnalisé des pétrolières qui dure depuis longtemps? Plus facile pour ces pleutres de s’en prendre aux assistés sociaux, aux travailleurs ordinaires, aux commis d’État et de varger dans nos programmes sociaux. Évidemment que nos gouvernements pourraient combattre l’arnaque continuelle des pétrolières avec un minimum de courage et de pragmatisme. Mais hélas, ce n’est pas le genre « d’immobilisme » et de « statu quo » qu’ils veulent remettre en question. Ils modernisent le rôle de l’État, mais jamais en s’attaquant aux vaches sacrées des pétrolières, des institutions financières, des pharmaceutiques, des docteurs incorporés, du CN-CP, etc.

La solution toute simple

Pour extirper les consommateurs prisonniers du cartel pétrolier occidental, il faut faire simplement comme plein de pays. Créer la société à propriété collective Pétro-Québec qui serait chargée de l’importation et du raffinage. Pas compliqué pantoute, ça prend juste un peu de courage de s’attaquer aux intérêts supérieurs de la minorité possédante afin d’être au service de la majorité.

Une deuxième option serait que nos gouvernements, comme ils l’ont déjà fait dans le passé, entre autres Pierre-Elliot Trudeau, promulguent un contrôle des prix dans tous les secteurs économiques où il n’y a pas de véritable concurrence : pétrolières, banques, pharmaceutiques, transport ferroviaire (CN-CP), autoroutes privées, etc.

L’attente élevée des spéculateurs

Les prix élevés du pétrole enrichissent outrageusement les pétrolières elles-mêmes et aussi les fonds spéculatifs de tout poil qui dictent le prix des ressources naturelles (pétrole, gaz, minerai) et des aliments (blé, soja, oranges, etc.).

Tiens, tiens, le bénéfice net du premier trimestre 2018 de l’américaine Exxon Mobil, compagnie mère d’Esso, a augmenté de 16 % par rapport à l’an passé à un maigrichon 47 milliards US, mais ce fut malheureusement « inférieur aux attentes » (Le Devoir, 28 avril 2018 : « L’Impériale [Esso] a mieux fait au premier trimestre »). Alors que va faire Esso pour répondre aux attentes des spéculateurs et des actionnaires?

Idem, et encore pire, l’an passé alors que le profit net du deuxième trimestre 2017 d’Exxon Mobil a « seulement » doublé : « Exxon double son profit, mais déçoit les analystes » (Le Devoir, 29 juillet 2017). La moutarde ne vous monte-t-elle pas au nez? Et sachant que vous êtes obéissants et dociles, ils vont venir vous dire en pleine face qu’ils ne font qu’appliquer les lois naturelles du marché et se prêter au jeu de l’offre et de la demande. Un marché de dupes composé d’une poignée de pétrolières occidentales gigantesques qui font dans la prospection, l’extraction, la production, le raffinage et la vente au détail, ce qui s’assimile plus à un cartel organisé avec en présence Exxon Mobil, BP Amoco, Chevron Texaco et Royal Dutch Shell. Je le répète encore une fois : l’offre mondiale de pétrole excède largement la demande, mais les prix augmentent fortement et tout le temps. Comprenez-vous quelque chose à ça?

Une énième hausse au début de mai

« Forte hausse du prix de l’essence à 1.48 $ le litre à Montréal et à Laval » (Le Devoir, 2 mai 2018). Toujours les mêmes prétextes primaires et mensongers vous sont servis afin d’essayer de justifier l’injustifiable. Quand ce n’est pas les ouragans, ce sont les « tensions géopolitiques » qu’ils viennent de nous dire sans rire, en plus des hausses prévues des taux d’intérêt et, attachez bien votre tuque, à cause de l’inflation. Pourtant, Statistique Canada vient juste de dire que la principale cause de l’inflation est justement liée directement aux hausses du prix de l’essence : « Indice des prix à la consommation. L’essence fait bondir l’inflation de 2.3 % en mars » (Le Journal de Montréal, le 20 avril 2018).

C’est comme le principe de la saucisse Hygrade : « Plus de gens en mangent parce qu’elle est meilleure. Et elle est meilleure parce que plus de gens en mangent ». Pour le pétrole, le postulat économique particulier est ceci : « Le prix de l’essence augmente à cause de l’inflation. Et la hausse de l’inflation fait augmenter les prix de pétrole ». Et en plus, comme le pétrole entre dans la fabrication de nombreux produits et services publics (autobus et avions), ces hausses inexplicables de l’essence feront augmenter le prix de plusieurs autres produits et même de vos impôts, car pour les gouvernements et l’État, le pétrole représente une dépense importante.

Les marchés spéculatifs

Pour expliquer chaque hausse du prix de l’essence, les pétrolières nous renvoient, comme justification, au prix du baril de « Brent de la mer du Nord (Grande-Bretagne) » et du prix du baril de « light sweet crude » transigé sur le New York Mercantile Exchange, deux marchés « homemade » contrôlés par les transnationales pétrolières et les fonds spéculatifs occidentaux. Quelles sont les pétrolières qui exploitent les gisements en mer du Nord de la Grande-Bretagne? Oui, nos amies pétrolières Esso, Shell, BP, Texaco, Gulf, etc. bien évidemment. Et dire que nos médias nous servent tout le temps leurs arguments fallacieux tels quels. Jamais ils vont nous donner le prix du pétrole brut en provenance de la Russie, de l’Iran, du Koweït, du Venezuela, etc. Nos détaillants achètent leur pétrole de leurs compagnies mères qui opèrent en mer du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Nigeria et pas en Russie, en Iran ou au Venezuela. Dans les faits, les consommateurs québécois canadiens, américains et occidentaux sont pris en otage par ces transnationales plus puissantes et plus riches que les États. On représente pour elles un marché captif sans véritable concurrence (elles augmentent toujours toutes en même temps le prix du produit [pétrole] qui est parfaitement identique d’une compagnie à l’autre) et on est laissé à nous-mêmes par des gouvernements qui ne font qu’assister en touristes à cette arnaque organisée et qui, en plus, vont même jusqu’à les subventionner à coups de milliards de dollars de fonds publics, c’est-à-dire votre argent.

Trump dénonce, mais ne fait rien

Elle est bien bonne celle-là : « Donald Trump dénonce le cours “artificiellement” élevé du pétrole » (Le Devoir, 21 avril 2018). Il dénonce les prix élevés du pétrole, mais au lieu de sévir, il leur fait l’immense cadeau de pouvoir forer partout aux States, que ce soit en mer et en Alaska. Au diable le réchauffement de la planète dont il croit que ce n’est qu’un canular émanant de gauchistes (les démocrates), d’écolos invertébrés et de fantaisistes. Le « Donald » préfère mener bataille contre les migrants, les Chinois, l’Iran, Cuba, la Corée du Nord. Jamais il s’en prendra à ces pétrolières américaines, lui qui était censé s’attaquer aux élites et d’être au service du peuple. Aux élites, il vient de leur accorder des milliards de dollars en baisse d’impôt...