Pierre Giguère sera candidat à la place de Julie Boulet

Sans surprise, c'est Pierre Giguère qui prendra le relais à titre de candidat libéral dans la circonscription fusionnée de Laviolette-Saint-Maurice en remplacement de Julie Boulet.

Le premier ministre Philippe Couillard lui a donné le feu vert. Pour Pierre Giguère, peu importe s'il est considéré comme un second choix. Il prend plaisir à faire l'analogie avec les succès inattendus de l'équipe de Las Vegas dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

«Je sais que certains vont me qualifier d'équipe B. L'important c'est ce qu'on livre sur la patinoire. Las Vegas c'est une équipe C et ils se rendent en demi-finale donc...» a-t-il fait valoir avec amusement.

M. Giguère a déjà rencontré son organisation de Saint-Maurice afin de réactiver l'équipe électorale. Il entend maintenant recruter des supporteurs du côté du comté de Laviolette qui représente 45 % du poids électoral du nouveau comté.

Le député qui avait porté les couleurs de la CAQ à l'élection de 2012 réaffirme n'avoir jamais envisagé d'y retourner lorsque Julie Boulet a d'abord été désignée comme candidate libérale.

Un de ses attachés a pris la liberté de tâter le terrain du côté du parti de François Legault sans l'autorisation de son patron. «Je l'ai appelé et lui ai demandé si c'était vrai cette information-là. Il a dit oui, mais il le regrette aujourd'hui», a confié le député libéral.