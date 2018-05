Pour bien gagner sa cause auprès des assureurs

J’ai lu avec intérêt la lettre de cette conductrice de 85 ans que sa fille tentait de défendre auprès d’un assureur automobile qui semblait vouloir la léser. Je lui conseillerais de communiquer avec le BAC qui est cet organisme qui, certes représente les assureurs, mais qui agit également au bénéfice des consommateurs lorsqu’il y a litige, mauvais service, insatisfaction, ou toute autre cause dans lesquelles ces derniers se sentent lésés.

Il importe en premier lieu de poser toutes les questions qui nous viennent en tête aux compagnies d’assurance impliquées et de leur signaler notre intention de communiquer le tout au BAC en même temps que notre histoire de cas, ainsi que de prendre en note les divers numéros de dossier qui nous seront fournis, tout comme les noms des agents et des courtiers. On n’a jamais trop d’informations quand vient le temps de se défendre contre ces grosses entreprises.

L. Doyon

C’est une excellente suggestion que celle de s’adresser au BAC qu’on peut joindre aux numéros suivants : à Montréal au (514) 288-4321 et ailleurs en province (1-877) 288-4321. Mais encore plus pertinente est celle de prendre en note tous les détails concernant notre dossier, comme on doit le faire avec son médecin, pour ne rien oublier d’important dans un moment de stress.