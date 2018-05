Québec refuse le plan de décontamination

Plus de cinq ans après une grave fuite de BPC sur le site Reliance à Pointe-Claire, Québec rejette le plan de décontamination qu’a déposé le propriétaire, qui veut laisser les sols toxiques en place.

Une partie importante de la terre est pourtant tellement polluée qu’elle est considérée comme une « matière dangereuse », mentionne l’avis de la ministre, envoyé le 19 avril au propriétaire, Juste Investir. Dans de tels cas, les règles exigent qu’il retire les sols toxiques et qu’il les fasse nettoyer.

Québec semble particulièrement préoccupé par le sort des eaux souterraines si les BPC, dioxines, furanes et autres huiles toxiques restent en place et continuent de ruisseler et de pénétrer dans le sol.