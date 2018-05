Rachat des actions de Québecor détenues par la Caisse: l'aboutissement d'un périple pour PKP

Le rachat de l'ensemble du capital-actions de Québecor Média détenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annoncé mardi est «l'aboutissement d'un périple, d'un accompagnement avec la Caisse», a confié Pierre Karl Péladeau lors d'une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

Le président et chef de la direction de Québecor est revenu sur l'acquisition de 45,5 % de l'entreprise par la Caisse au début du millénaire. «Le pense que la Caisse souhaitait, et ils ont trouvé l'opérateur idéal à cet égard, que Vidéotron reste au Québec. Effectivement, Vidéotron est restée au Québec et a développé des emplois, et c'est la même chose pour TVA», a souligné M. Péladeau.

À l'époque, le géant des télécommunications Rogers avait tenté de mettre la main sur Vidéotron.

En 2000, la Caisse avait investi 3,2 milliards $ pour acquérir 45 % de Québecor Média. Depuis, au fil des années et des rachats d'actions, amorcés en 2012, la Caisse a réalisé un profit de 3,8 milliards $ sur son investissement. «C'est sûr que ce n'est pas le placement phénoménal, mais il faut regarder ce que ça concerne. Quand on crée 4000 emplois, je pense que ça fait aussi partie de la mission de la

Caisse de dépôt, ce développement économique. L'inverse, ça aurait la fermeture du siège social et son déplacement vers Toronto», a fait valoir M. Péladeau

Le dirigeant de Québecor est aussi sur le fait que «La Presse» sera dorénavant gérée par un organisme sans but lucratif (OSBL). «Ça reste encore un peu nébuleux. J'ose espérer que nous aurons plus de détails, puisqu'il s'agit de fonds publics», a souligné M. Péladeau, en évoquant les retours d'impôts que toucheront les donateurs à «La Presse».