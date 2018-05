Rod Brind’Amour nouvel entraîneur des Hurricanes; Don Waddell aux postes de président et de DG

L’ancien attaquant des Hurricanes de la Caroline Rod Brind’Amour a été nommé entraîneur-chef de l’équipe, tandis que Don Waddell sera président et directeur général, a annoncé l'équipe mardi avant-midi.

Brind’Amour, 47 ans, a agi comme instructeur-adjoint au cours des sept dernières campagnes avec l’organisation de la Caroline du Nord. Il a notamment côtoyé Bill Peters, qui a assumé le rôle de pilote lors des quatre plus récentes années avant de quitter le club et de se joindre aux Flames de Calgary.

Durant sa carrière de hockeyeur, l’Ottavien a récolté 1184 points en 1484 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale, soulevant la coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006.

«Rod est le plus grand leader de l’histoire de cette concession et a mérité la chance de prendre en main notre vestiaire, a commenté Waddell dans un communiqué. Nous avons discuté avec certains candidats pour ce poste, mais nos conversations avec les membres du personnel et les joueurs nous renvoyaient toujours vers la même personne.»

«Les idées nouvelles de Rod, son habilité à motiver les siens et sa compréhension quant aux éléments nécessaires à donner un championnat à la ville de Raleigh aideront notre jeune formation à franchir le prochain pas dans sa quête de la coupe Stanley», a-t-il poursuivi.

Long parcours

Pour ce qui est de Waddell, il a pris officiellement la place de Ron Francis, dont les liens avec les Hurricanes ont été complètement rompus récemment. Il a été le DG des Thrashers d’Atlanta de 1998 à 2010 et travaille en Caroline depuis 2014, année où il a obtenu la présidence de Gale Force Sports and Entertainment, une compagnie affilée aux Hurricanes.

En Caroline, le DG planchera aux côtés du vice-président des opérations hockey, Rick Dudley, qui a quitté le Canadien de Montréal la semaine passée.