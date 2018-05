Pourvoiries de luxe au nord: Blanchette invite les mécontents à pêcher le saumon au sud

Devant le tollé soulevé par sa décision de confier l’exclusivité de la pêche au saumon du nord à des pourvoiries privées, Luc Blanchette invite les mécontents à taquiner le poisson dans les rivières du sud.

L'accès aux grandes rivières du nord pour la pêche est-il désormais réservé à l'élite? «Oui, mais les autres Québécois qui veulent s’adonner à cette pêche peuvent aller dans les rivières à saumon du sud du Québec», a laissé tomber le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, mardi lors d’une mêlée de presse.



Le Journal a révélé la semaine dernière la modification règlementaire qui force les pêcheurs à faire affaire avec une pourvoirie pour pêcher dans le nord du Québec, un territoire qui équivaut pratiquement au quart de la superficie du Québec. Une partie de ces pourvoiries sont déjà complètes et ont des listes d’attente. Les forfaits offerts frisent les 2000 $ jour, ce qui inclut le transport.



«Faut comme un peu relativiser, dans le Grand Nord, il faut y aller par aéronefs [...] On parle de 20 personnes qui montaient dans le nord à la pêche au saumon sans aller dans les pourvoiries», a lancé le ministre Blanchette.



Du même souffle, M. Blanchette indique que cette décision a été prise pour protéger les saumons, pour éviter la surpêche, malgré le petit nombre de pêcheurs. «C’est une question de pouvoir mieux contrôler la ressource. Souvent, dans les pourvoiries, ils vont faire la gestion des ressources, et du catch and release. Les autres, combien ils en prennent, on n’en a aucune idée», a-t-il ajouté.



Les pêcheurs doivent cependant enregistrer leurs prises sur la ligne info-saumon, le ministère de M. Blanchette a d’ailleurs la liste des poissons pêchés sur les rivières du nord depuis 2013.



La décision de M. Blanchette a causé la commotion chez la fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, ainsi que Aviateurs Québec. Elle est toutefois appuyée par la communauté inuit et la fédération des Pourvoiries. Une rencontre au sommet aura lieu demain entre des représentants du ministère et les mécontents. Luc Blanchette a indiqué qu’il «ne penserait pas» reculer.



M. Blanchette ajoute que «99 % des rivières de saumon sont disponibles à l’ensemble de la population qui peut y aller pour 40 $» et qu’un nouveau programme offre «une gratuité pour les 17 ans et moins» pourvu qu’ils remettent les saumons qu’ils pêchent à l’eau.

Au matin, le président d’Aviateurs Québec a publié une lettre ouverte dans Le Journal où il dénonce ces «clubs select». «Vous pouvez bien économiser toute votre vie pour vous payer « le voyage de rêve», il y a fort à parier que vous n’obtiendrez jamais les meilleures périodes et, peut-être même, aucun accès», a-t-il déploré.

En chambre, la Coalition avenir Québec a demandé un moratoire pour suspendre ce règlement. Le PLQ a toutefois refusé d'entendre la motion.