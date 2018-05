Un combat Georges St-Pierre-Nate Diaz à l’UFC 227?

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a déclaré que son organisation travaille actuellement à la tenue d’un combat entre Georges St-Pierre et Nate Diaz lors de l’UFC 227 prévu le 4 août au Staples Center de Los Angeles.

Diaz (19-11 en arts martiaux mixtes et 14-9 à l’UFC) ne s’est pas battu depuis sa défaite par décision majoritaire aux mains de Conor McGregor le 20 août 2016 à l’UFC 202. Quant à St-Pierre (26-2 à l’UFC), il est sur le carreau depuis sa victoire par soumission contre Michael Bisping il y a neuf mois. GSP avait remporté le titre des poids moyens avant d’abandonner sa ceinture et d’être contraint à l’inactivité par une colite ulcéreuse.

«Ce que vous avez entendu est vrai et les deux s’affronteraient à 155 lb, a admis White au site MMAJUNKIE. On a proposé des duels à Nate Diaz et à [son frère] Nick Diaz depuis longtemps. Selon leur contrat, je dois leur accorder trois combats par année. Si je n’y parviens pas, je dois les payer quand même. J’ai honoré ma partie de l’entente et ils ont refusé les offres, prolongeant ainsi les contrats. Mais là, on essaie fort pour organiser cet événement.»