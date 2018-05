Un marathon pour les athlètes technos d’EXFO

La crème de la crème des programmeurs d’EXFO est réunie depuis mardi matin dans une salle de l’hôtel Entourage-sur-Lac dans le cadre de son premier hackathon.

Pendant 24 heures, les participants auront à intégrer l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans les solutions et produits offerts par EXFO.

Il s’agit d’un véritable marathon pour «les athlètes technos», au nombre d’une centaine, qui auront droit au cours de la journée à des massages, des espaces de ressourcement avec jeux vidéos et beanbags afin d’optimiser leur créativité.

«On investit beaucoup en innovation parce que pour nous, c’est le nerf de la guerre. Pour moi l’innovation, ça se mesure en parts de marché et non pas en nombre de brevets. Oui, il faut avoir des brevets, c’est super important. On a des centaines de brevets chez EXFO, mais pour moi, la vraie innovation, c’est tout ce qui nous permet de battre nos concurrents», a affirmé Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d’administration.

Au cours des derniers mois, la société a lancé un concours à l’interne pour identifier les meilleures idées innovantes. Une dizaine d’entre elles ont été retenues pour les fins du hackathon.

Par exemple, les équipes travailleront au développement d’un instrument de mesure destiné au marché domestique pour permettre à Monsieur et Madame Tout-le-monde de surveiller la performance de leur réseau en temps réel à la maison.

«Normalement, on vend ces produits là à nos opérateurs de télécommunication, mais pourquoi on n’en ferait pas une version grand public ?», a ajouté M. Lamonde en entretien avec Le Journal.

Un leader mondial

Au cours des 18 derniers mois, EXFO a réalisé quatre acquisitions dont Astellia.

«On vient de transformer de façon importante l’organisation. Notre intention est de continuer à se positionner à l’échelle mondiale», a souligné M. Lamonde qui se consacre maintenant davantage aux acquisitions qu’aux opérations.

Aujourd’hui, EXFO, qui possède son siège social à Québec, représente 2000 employés dont 800 en recherche et développement répartis dans trente pays à travers le monde.

L’objectif est d’atteindre le milliard de chiffres d’affaires. Au niveau des tests et mesure, la société cotée en bourse est déjà une référence mondiale au niveau des tests pour les réseaux de télécommunication. La société est aussi de plus en plus présente dans les activités de surveillance de réseaux, un marché qui est appelé à prendre de plus en plus de place.