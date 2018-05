Une autre distinction pour Yvon Deschamps

Après avoir été décoré de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, l’automne dernier, le vénérable humoriste, toujours aussi taquin et de bonne humeur, s’est retrouvé mardi encore au centre d’un riche contingent de personnalités québécoises à qui l’Assemblée nationale remettait sa Médaille d’honneur pour marquer leur contribution à la société québécoise.

« Écoute, on n’a pas besoin d’honneur. Mais c’est le fun d’en avoir », a-t-il lancé en éclatant de son rire caractéristique.

Comme l’a fait remarquer la députée Véronique Hivon, Deschamps faisait partie d’une cohorte de récipiendaires paritaire comptant quatre femmes (Céline Galipeau, Danièle Henkel, Brenda Milner et Joanne Liu) et deux autres hommes (Bernard Labadie et Plume Latraverse).