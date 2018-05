Une billetterie plus moderne à ExpoCité

La Ville de Québec cherche un nouveau fournisseur de billets imprimés et électroniques pour les activités qui se déroulent au Centre de foires, au Pavillon de la jeunesse et pour certains stationnements sur le site d’ExpoCité.

Précisons d’emblée que l’appel d’offres visant à trouver une nouvelle solution intégrée de billetterie sur le site d’ExpoCité ne concerne pas le Centre Vidéotron, puisque les événements qui s’y déroulent sont couverts par Ticketmaster. Cette division de Live Nation avait signé une entente distincte avec Québecor en 2015.

Selon le conseiller municipal Vincent Dufresne, qui préside ExpoCité, ce projet de modernisation n’a « pas de lien direct » non plus avec le système de stationnement électronique payé 2,5 M$ par la Ville de Québec, lequel n’a pas encore servi à grande échelle lors des soirs de grande affluence.

« Nous, ce qu’on recherche dans le fond, c’est une billetterie qui va servir pour l’admission générale au Centre de foires et au Pavillon de la jeunesse. C’est vraiment une mission différente [mais] on veut l’agencer avec le système de stationnement », a-t-il confié en entrevue, mardi.

« Depuis que le Colisée Pepsi est fermé, les besoins ont changé. Ce n’est plus du tout la même mission. Billetech, on s’en est départis, et Ticketmaster ne supporte plus l’application Admission, donc on se retrouvait un peu orphelins », a-t-il précisé.

Solution « conviviale » sur le web

Dans l’appel d’offres, publié il y a quelques jours, la Ville de Québec dit chercher une solution « conviviale » pour faciliter les transactions en ligne. Le fournisseur devra avoir un temps de réponse maximal de deux heures pour écouler 50 000 billets, peut-on lire.

À l’heure actuelle, les gens qui veulent acheter des billets en ligne sur le site web d’ExpoCité pour des activités à venir au Centre de foires doivent visiter les pages officielles des événements et sont ensuite redirigés sur Lepointdevente.com ou encore Billetech. Le lien pour acheter des billets pour le Salon du jeu et du jouet, en novembre prochain, n’est toutefois pas fonctionnel sur le site de Billetech.

La nouvelle solution devra absolument être déployée « entre le mois de mai et le mois de septembre 2018 », en dehors de la période intensive des activités.