Une date historique

Où étiez-vous le 2 avril 2001 ? Une date importante dans la belle et riche histoire du baseball majeur.

Non pas parce que les Expos amorçaient leur saison avec une victoire de 5 à 4 à Chicago face aux Cubs (grâce à un simple opportun de Vladimir Guerrero en début de 10e manche), mais ce jour-là, à Denver et à Seattle, deux recrues jouaient leur premier match dans le baseball majeur.

Ces deux joueurs allaient éventuellement marquer l’histoire du baseball.

Au Colorado, les Rockies recevaient les Cardinals de St. Louis et au sixième rang de la formation des Cards, on y trouvait le nom d’un jeune voltigeur de gauche de 21 ans, Albert Pujols.

Simultanément, à Seattle, les Mariners affrontaient les A’s d’Oakland. Un Japonais de 27 ans nommé Ichiro Suzuki faisait alors ses premiers pas dans le baseball majeur.

Deux carrières dignes du Temple de la renommée prenaient ainsi leur envol la même journée. Il faut se considérer choyé d’avoir eu la chance de voir évoluer ces deux joueurs lors des 17 dernières années.

Une tonne de coups sûrs

Après un début de carrière exceptionnel au Japon, Ichiro a participé à 2651 matchs et il a frappé 3089 coups sûrs. Il détient ou partage pas moins de 25 records du baseball majeur. Son record de 262 coups sûrs dans une même saison ne sera probablement jamais battu.

À 44 ans, Suzuki a annoncé la semaine dernière qu’il ne jouerait plus en 2018 avec les Mariners, mais qu’il effectuait une transition vers un rôle administratif au sein de l’organisation.

Il y a des athlètes qu’on ne veut jamais voir se retirer. Personnellement, le départ du hockeyeur québécois Mario Lemieux m’a attristé (deux fois plutôt qu’une).

Au baseball, la retraite de légendes comme Andre Dawson, Mariano Rivera et David Ortiz a aussi laissé un grand vide. Et je me sens un peu pareil à la suite de l’annonce de cette transition d’Ichiro Suzuki. Il a marqué son sport et continuera de le faire, mais plus comme joueur.

Au lendemain de cette annonce d’Ichiro et les Mariners, Albert Pujols, maintenant avec les Angels de Los Angeles, frappait le 3000e coup sûr de sa carrière. L’exploit a été réalisé à Seattle, avec Ichiro sur la galerie de presse.

Deux grands joueurs, deux grands hommes et maintenant deux trajets différents pour ces joueurs qui avaient commencé de grandes carrières le 2 avril 2001.