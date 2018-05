Valeant change de nom

LAVAL | Basée à Laval, la compagnie pharmaceutique Valeant prendra le nom d’une de ses filiales pour s’appeler Bausch Health Companies.

Ce changement entrera en vigueur en juillet. Le symbole boursier de l’entreprise dont la direction se trouve aux États-Unis passera de VRX à BHC.

Le président et chef de la direction de Valeant Joseph C. Papa a mentionné que cette nouvelle appellation «est un pas important» dans la transformation de sa multinationale.

«Le nom Bausch incarne une riche histoire d’innovation, de courage et de dévouement à la santé du patient qui remonte lorsque J.J. Bausch a ouvert son premier commerce de produits ophtalmologique il y a plus de 165 ans. Ces qualités constituent le fondement de ce que nous sommes», a-t-il précisé par communiqué.

Entré en poste en mai 2016 pour redresser une entreprise dans la tourmente, minée par un fort endettement, des poursuites juridiques et des pratiques comptables contestées, M. Papa a largué plus d’une douzaine de marques ou de compagnies contrôlées par Valeant. Ces transactions ont permis de réduire sa dette de plus de 20 %, tout en réglant quelques litiges juridiques selon l’entreprise.

En plus de changer de nom, Valeant compte modifier son image avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau site web.

La compagnie a perdu environ 93 % de sa valeur boursière depuis son sommet en 2015, selon Reuters.