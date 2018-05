Vie de couple avec l’amour de ma vie

Quand on veut acquérir une automobile ou une maison, on évalue nos besoins et nos attentes face à l’acquisition, en plus de notre situation financière. Combien de gens diront ensuite qu’ils ont été déçus parce que l’achat ne correspond pas à leurs désirs, sauf sur le plan du nom de la chose et de sa beauté aitextérieure? C’est pourquoi je me demande comment il se fait que tant d’unions finissent en séparations ou en divorces, ou pis encore, en couples qui ne font que s’endurer mutuellement sans pouvoir se sentir? Comme ce fut le cas de mes parents? Avec pour conséquence qu’à l’adolescence, je ne voulais rien savoir du mariage.

Ce n’est que rendu à 17 ans que je me suis assis avec moi-même pour réfléchir à la chose. J’ai alors fait une liste des 10 qualités que je recherchais chez la conjointe idéale, et la même chose avec les défauts que je ne voudrais pas retrouver chez elle. Par expérience, la vie m’a fait comprendre que si la personne désirée possédait plus de 70% des forces recherchées et moins de 30% des défauts dévastateurs, on pouvait alors se lancer dans l’aventure du couple et qu’on serait capable de nuancer dans les situations plus corsées.

Plus jeune, je définissais le couple comme étant deux personnes qui se battaient pour gagner leur point (comme dans le sport de compétition). En murissant, la vie m’a appris que chaque fois qu’on gagne un point au détriment de l’autre, c’est le couple qui est perdant, et que chaque fois qu’on réussit à s’entendre dans le respect de chacune des entités, le couple en sort gagnant.

J’ai vu l’amour de ma vie pour la première fois au terrain de balle, et vite j’ai dit à ma mère que c’était la bonne. De retour chez-moi j’ai sorti ma feuille de pointage : je cherchais une personne calme, posée, capable de ventiler dans les situations difficiles, qui appréciait la vie et qui était capable de don de soi pour élever des enfants et qui serait apte à me permettre de me réaliser socialement. Ça fait 45 ans que nous sommes ensemble et elle est toujours l’amour de ma vie.

Jeep

Votre façon de voir le couple était idéale et le succès du vôtre a su en donner la preuve. J’aurais aimé cependant que vous me parliez de cet œil de lynx que vous aviez déjà développé très jeune pour détecter la perle rare d’un simple regard. M’étant reprise à quatre fois personnellement pour la trouver, ça m’aurait été utile.