Voici 17 choses qui se sont passées au Québec depuis le début de 2018 et que vous avez déjà oubliées

L’année file à toute allure. Nous sommes déjà près de la mi-mai.

Après un hiver qui a duré huit ans et un printemps qui oscille entre «je ne suis pas encore arrivé pour vrai» et «je suis déjà terminé, maintenant il fait 25 degrés», on se retrouve avec une liste bien garnie d’événements de toutes sortes survenus depuis le Jour de l’An.

Consultez la liste ci-dessous pour vous rendre compte à quel point vous n’avez pas eu le temps de tout enregistrer ce qui s’est passé dans la Belle Province depuis le 1er janvier

Êtes-vous aussi prêts que Jean Charest en 2003? Parce qu’on part:

1. Natasha St-Pier s’est arrangée pour se faire mal à plusieurs reprises sur son compte Instagram.

Au Sac de chips, ça nous a inquiétés. On a enquêté.

Finalement, c'est correct, la chanteuse-yogi semble en grande forme et hors de danger.

2. Marina Orsini a pris une plonge en bas de la scène pendant un tournage avec Véro.

OUILLE!

Heureusement, malgré les embûches, Marina est elle aussi toujours en grande forme.

3. On a appris que des bébés s’appelaient Maxandré, Océange et Élisabeth Québec depuis 2017 au Québec.

Archives

Nous avons aussi répertorié quelques autres prénoms inusités.

4. Il a fait 3 degrés à la mi-avril et tout le monde était insulté.

Fotolia

Avec raison. C’était quoi l’idée?

5. En février, quelqu’un a (encore) fait caca sur le terrain de Jean-Philippe Wauthier.

Photo courtoisie

À l’époque, nous avions plusieurs questions. Puis, le temps a passé, la neige a fondu, et nous nous rendons compte aujourd'hui que nous serions en paix avec l’idée de ne jamais revenir là-dessus.

6. Toujours en février, on a constaté un lien vraiment étrange entre Les Lavigueur, la vraie histoire, et Fugueuse.

Le Journal de Québec

Allez voir, tout est là.

7. En janvier, le fond Telus a essayé de tweeter en français, et ça très mal passé ça s’est vraiment:

Archives

C’était bizarre. Plusieurs exemples ici.

8. André Arthur a (encore) été congédié même s'il avait déclaré qu'il ne perdrait plus jamais son emploi quelques mois auparavant.

DIDIER DEBUSSCHERE/AGENCE QMI

C’est presque un classique annuel, mais là, c’était la version 2018.

9. Elizabeth Blouin-Brathwaite a fait une Sophie Grégoire-Trudeau d’elle-même et a chanté sa commande au Tim Hortons.

Hum um um.

10. En mars, François Lambert le millionnaire nous a expliqué comment faire l’épicerie comme un bon pauvre.

Les gens étaient fâchés.

11. En mars, on s’est aussi demandé si Joey Scarpellino et Sophie Nélisse formaient un couple.

Archives

On voulait savoir à l'époque. Aujourd'hui, les gens sont passés à autre chose.

#ScarpeNélisse #ZacEstTriste

12. Bianca Gervais a accouché alors qu’on ne savait pas qu’elle était enceinte.

Une publication partagée par Bianca Gervais (@biancagervais) le 25 Févr. 2018 à 11 :05 PST

Et le bébé Diaz-Gervais s’appelle Bowie. C’est plein d'informations étonnantes!

13. En avril, un gars a tenté de vendre une pizza congelée signée par Boom Desjardins à 250$.

Archives

La pizza ne serait toujours pas vendue.

14. L’âne de Jacynthe René est mort.

15. Jean-François Lisée a fait une blague sur la moustache de Manon Massé.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

En 2018. Des gens étaient choqués. D'autres non.

16. Mariana Mazza a fait une blague qui n’a vraiment pas passé sur Facebook.

Archives

Selon les internautes sondés par le Sac de chips, 53% des gens trouvaient que l’humoriste était allée trop loin, alors que 47% de ceux-ci ne voyaient pas le problème.

Des résultats presque référendaires!

#CestLaFauteDuSacDeChips #Caca

17. En avril, Martine Ouellet a demandé aux journalistes s’ils avaient des questions alors que personne n’assistait à son point de presse.

ANDRÉANNE LEMIRE/AGENCE QMI

Et nous conclurons cette liste sur ce *long silence* rempli de malaises.

Rendez-vous à la fin de l’été pour tout ce que vous aurez manqué pendant vos BBQ!