ROY, Laurentia Blais



À la Résidence La Rose des Vents à Cap St-Ignace, le 4 mai 2018 à l'âge de 95 ans est décédée paisiblement Mme Laurentia Blais, épouse de feu M. Jules Roy. Elle demeurait autrefois St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à lavendredi, jour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis (Lian Liu), Michel; son frère: Edmond (Jeannine Gagné). Elle a rejoint tous ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs des familles Blais et Roy. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement tout spécial à tout le personnel de la résidence la Rose des Vents pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca, des formulaires seront disponibles à la résidences funéraire.