10 décapotables à vendre au Québec pour profiter de l’été

Il fait beau. Il fait chaud. Enfin on peut rouler le toit baissé. Pour l’occasion, voici donc dix véhicules décapotables à vendre au Québec.

Chrysler PT Cruiser 2007 Kijiji

Si vous voulez avoir autant de prestance que Michael Scott dans la série The Office, une Chrysler PT Cruiser est la voiture qu’il vous faut. En plus, le vendeur de celle-ci spécifie qu’elle n’a jamais été conduite en hiver. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Mitsubishi Eclipse Spyder 2009 Kijiji

Associée à la quatrième et ultime génération de ce modèle, celle-ci fait partie des dernières véritables Eclipse. Récemment, le nom a été attribué à un véhicule utilitaire sport (VUS) du même constructeur. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Alfa Romeo Spider 1998 Kijiji

Puisque ce modèle n’a pas été commercialisé en Amérique du Nord, son exclusivité est assurée. De plus, l’odomètre de cet exemplaire n’affiche que 51 000 kilomètres, ce qui est très peu compte tenu de l’âge de la voiture. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Mazda Miata 1999 Kijiji

Étant donné que les Miata de première génération se font de plus en plus rares et qu’elles sont recherchées, leur valeur a considérablement augmenté. Aussi, compte tenu que le modèle de troisième génération déprécie peu, la Miata de deuxième génération peut s’avérer un achat fort intéressant. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Cadillac XLR 2009 Kijiji

En 2006, Cadillac n’a vendu que 81 exemplaires de la XLR. Sa rareté est indéniable. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Geo Metro 1992 Kijiji

Une voiture cabriolet n’est pas forcément dispendieuse. C’est le cas de cette mignonne petite Geo Metro jaune. Cliquez ici pour voir l’annonce.

BMW Z4 2007 Kijiji

Remplaçante de la Z3, la Z4 est ce petit roadster de BMW qui fait tourner les têtes. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang 1966 Kijiji

Pourquoi ne pas jumeler voiture ancienne et décapotable? C’est ce que propose cette Mustang 1966. Équipée du moteur V8 de 289 pouces-cube, elle vous procurera bien du plaisir. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Volkswagen Beetle 2005 Kijiji

Désirant plaire à une clientèle nostalgique, Volkswagen a lancé en 1998 la New Beetle. Cette version cabriolet est encore plus craquante. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Jeep Wrangler 2008 Kijiji

Les qualités du Wrangler sont multiples. Il vous permet de rouler les cheveux au vent l’été et de ne pas rester pris dans un banc de neige l’hiver. Cliquez ici pour voir l’annonce.