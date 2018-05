12 choses qu’on a vécues en cherchant le nouveau bar secret de Limoilou

Une aura de mystère entoure un nouveau bar de Limoilou. Le Nénuphar, premier «speakeasy» de Québec, a ouvert ses portes le 4 mai dernier dans un lieu inconnu de tous.

À LIRE AUSSI: Un bar secret ouvrira à Limoilou

Le concept est fort populaire dans les grandes villes comme New York, Paris et Londres. Il s’inspire des établissements qui opéraient durant la prohibition, dans les années 1920.

Comme le bar est secret, son adresse n’est évidemment pas diffusée. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il est situé derrière un établissement déjà existant à Limoilou. L’un des grands plaisirs d’une soirée dans un «speakeasy» consiste d’ailleurs à le trouver.

Voici 12 choses qu’on a vécues lors de notre première soirée au Nénuphar

1. Chercher sur la 3e Avenue, en se disant que ça serait logique qu'il s'y trouve.

Photo d'archives Jean-François Desgagnés

La 3e Avenue compte de nombreux commerces, donc il nous semblait cohérant de commencer nos recherches à cet endroit.

2. Avoir l’air de voleurs potentiels en scrutant toutes les vitrines des commerces fermés.

3. Marcher en fouillant sur son cellulaire pour des indices, et être tellement absorbés qu’on ressemble à des joueurs de Pokémon Go.

4. Être jaloux des gens sur les réseaux sociaux qui ont déjà trouvé le bar.

Ils étaient de plus en plus nombreux à le faire savoir sur Instagram!

5. Se rendre compte qu’un petit article publié dans Le Carrefour dévoile que l’établissement est situé entre la 3e et la 5e Rue.

Ça facilite les recherches!

6. Entrer dans une bâtisse et n’être vraiment pas sûrs d’être à la bonne place.

On espérait ne pas se faire arrêter pour introduction par effraction dans un endroit où on n’est pas supposés se trouver.

7. Entendre de la musique en provenance d’une salle qui est loin d’annoncer un bar.

Photo MBC

8. Ressentir un grand sentiment de satisfaction d’avoir enfin trouvé!

9. Avoir l’impression de faire un voyage dans le temps dans les années folles à Paris.

Avec le décor, l’ambiance feutrée, la musique jazz et les toiles peintes au début du XXe siècle, on se sent réellement dans un bar clandestin des années 1920.

10. S’installer sur l’un des jolis sièges et sofas du Nénuphar.

Une publication partagée par Nénuphar (@nenuphar_bar) le 5 Mai 2018 à 2 :06 PDT

Le bar compte une quarantaine de places.

11. Ne pas savoir quel verre commander tellement il y a de choix!

Photo MBC

Le menu compte plusieurs types d’alcool, dont de l’absinthe, qui peuvent être bus tel quel ou sous la forme d’un cocktail. Diverses bouchées sont également disponibles.

12. Se promettre de revenir avec des amis. Sans leur dire où se trouve le bar, bien sûr!

Photo MBC

Le Nénuphar est présentement ouvert du vendredi au dimanche de 21h à 3h. La période de rodage devrait se terminer à la fin de l’été, où le bar sera ouvert tous les jours.